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韩国议员称朝鲜黑客窃取韩美军方文件 包括歼灭朝鲜高层计划
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2017年10月11日 / 早上7点59分 / 7 天前

韩国议员称朝鲜黑客窃取韩美军方文件 包括歼灭朝鲜高层计划

1 分钟阅读

路透首尔10月11日 - 一名韩国执政党议员周三称，朝鲜黑客偷走了大量军方机密文件，其中包括韩国和美国在开战时要歼灭朝鲜领导层的行动计划。

韩国共同民主党议员Rhee Cheol-hee引述未具名韩国国防部官员称，去年9月黑客从国防部联合数据中心窃取了235GB的军方文件。

国防部内部调查小组5月宣称这次黑客入侵是由朝鲜所为，但没有透露窃取了何种信息。

朝鲜政府在官方媒体否认对于这次黑客攻击负有责任，指责韩国“捏造”了网络攻击的说法。

此外，网路安全业者FireEye周三在一份声明中表示，侦查到朝鲜相关份子试图在9月中通过电子邮件对美国电力公司进行网络钓鱼攻击，不过这些举动并未导致电力供应中断。

该公司并未详述何时侦测到这些举动，也没有具体说明有哪些公司受到影响。

目前担任韩国会国防委员会委员的Rhee表示，约有80%遭到偷盗的资料没有办法获得确认，但预计这些资料都不会有损于韩国军方，因为这不是最高机密等级的情报。

韩国国防部的官方立场是，他们无法证实国会议员有关黑客入侵的内容，因事涉敏感。

华盛顿方面，五角大厦称其已经获悉媒体报导，但不对资料可能外泄置评。(完)

编译 李春喜/张明钧; 审校 蔡美珍/刘秀红

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