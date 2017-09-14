焦点：朝鲜扬言要“击沉”日本 把美国化为“一片灰烬和黑暗”

2017年8月26日，板门店附近拍到的朝鲜大成洞村，一座高塔上飘扬着朝鲜国旗。REUTERS/Kim Hong-Ji

路透首尔/日本9月14日 - 朝鲜国家机构周四威胁称，要用核武器“击沉”日本，并把美国化为“一片灰烬和黑暗”，以报复两国支持联合国安理会就朝鲜最新核试通过决议和制裁。

负责处理朝鲜对外关系和宣传的朝鲜亚太和平委员会(Korea Asia-Pacific Peace Committee)还呼吁解散安理会，称其为“恶魔的工具”，由一些被金钱所收买、对美国唯命是从的国家组成。

“(日本群岛)的四个岛屿应该被主体思想(Juche)核弹击入大海。我们不再需要日本在我们附近存在，”该委员会在朝鲜官方媒体中央通讯社发表的声明中称。

主体思想是朝鲜的执政理念，融合了马克思主义以及朝鲜缔造者金日成倡导的极端形式的自我发展型民族主义。金日成是当今朝鲜领导人金正恩的祖父。

朝鲜对安理会的最新行动做出了回应，再度威胁将消灭美国、日本和韩国。

“让我们将美国本土化为一片灰烬和黑暗。让我们动员目前为止已经准备的所有报复手段、发泄我们的怒火。”声明稿中称。

日本股市日经指数和美元兑日圆削减涨幅，尽管交易员表示那多是由于几项周四公布的中国经济指标的缘故，而非对朝鲜最新声明的反应。

韩元约在此时也因韩国国内金融忧虑而下跌。

**唯美国“马首是瞻”**

朝鲜的最新威胁还单独提到日本，称日本唯美国“马首是瞻”，并称日本并未就其“对我国人民犯下的不可饶恕的罪行”真诚地道歉，这种做法永远都不应原谅--这指的是日本战时的侵略行为。

朝鲜还称韩国是“叛徒”和美国的“走狗”。

日本则猛烈抨击朝鲜的声明。

“这份声明十分挑衅且过分。这明显会加剧地区紧张局势，让人完全无法接受，”日本内阁官房长官菅义伟周四在例行记者会上说。(完)