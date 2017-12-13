金正恩为朝鲜导弹研发人员颁发奖章 誓言将发展更多核武器

路透首尔12月13日 - 朝鲜领导人金正恩周二誓言将发展更多核武器，当天他亲自为在研发该国最先进的火星-15洲际弹道导弹过程中作出贡献的科学家和官员颁发奖章。

分析师和政府官员基本认为，于11月29日试射的火星-15导弹射程可达到美国本土全境。

不过专家认为，要真正研发出可打击美国全境的携带核弹头的导弹，朝鲜仍有一些技术点有待改进。

朝中社周三报导称，金正恩周二表示，科学家和工作人员将继续制造“更多的最新武器和设备”，以“在质量和数量方面加强核力量”。

金正恩在庆祝火星15导弹发射的军需工业大会闭幕式上发表了讲话。金正恩还称，朝鲜应当研发和制造更多的多样武器。

朝中社报导称，金正恩亲自向“国防科技领域的工作人员”颁发了奖章，“这些人忠诚、完美地落实党建造战略核力量的计划，为火星-15洲际弹道导弹的成功试射做出贡献，再次向全世界展示了我们强大国家的尊严和力量”。报导没有提供获奖人员的姓名。

朝鲜官媒还援引金正恩的话称：“他郑重地宣布，用自身的努力和技术发展包括原子弹、氢弹和洲际弹道导弹在内的战略武器新系统，完成国家核力量的伟大事业是我党和我国人民的伟大历史胜利。”(完)