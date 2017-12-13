FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
金正恩为朝鲜导弹研发人员颁发奖章 誓言将发展更多核武器
频道
专题
热点聚焦：比特币爆红暴露加密货币市场脆弱性
比特币
热点聚焦：比特币爆红暴露加密货币市场脆弱性
中国11月工业及投资继续小幅回落 经济稳中趋缓特征将延至明年
中国财经
中国11月工业及投资继续小幅回落 经济稳中趋缓特征将延至明年
WTO会议无果而终 美国横加指责且一些成员国投否决票
国际财经
WTO会议无果而终 美国横加指责且一些成员国投否决票
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#时事要闻
December 13, 2017 / 2:13 AM / 2 days ago

金正恩为朝鲜导弹研发人员颁发奖章 誓言将发展更多核武器

1 分钟阅读

路透首尔12月13日 - 朝鲜领导人金正恩周二誓言将发展更多核武器，当天他亲自为在研发该国最先进的火星-15洲际弹道导弹过程中作出贡献的科学家和官员颁发奖章。

分析师和政府官员基本认为，于11月29日试射的火星-15导弹射程可达到美国本土全境。

不过专家认为，要真正研发出可打击美国全境的携带核弹头的导弹，朝鲜仍有一些技术点有待改进。

朝中社周三报导称，金正恩周二表示，科学家和工作人员将继续制造“更多的最新武器和设备”，以“在质量和数量方面加强核力量”。

金正恩在庆祝火星15导弹发射的军需工业大会闭幕式上发表了讲话。金正恩还称，朝鲜应当研发和制造更多的多样武器。

朝中社报导称，金正恩亲自向“国防科技领域的工作人员”颁发了奖章，“这些人忠诚、完美地落实党建造战略核力量的计划，为火星-15洲际弹道导弹的成功试射做出贡献，再次向全世界展示了我们强大国家的尊严和力量”。报导没有提供获奖人员的姓名。

朝鲜官媒还援引金正恩的话称：“他郑重地宣布，用自身的努力和技术发展包括原子弹、氢弹和洲际弹道导弹在内的战略武器新系统，完成国家核力量的伟大事业是我党和我国人民的伟大历史胜利。”(完)

编译 徐文焰/侯雪苹；审校 许娜/李婷仪

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below