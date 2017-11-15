焦点：金正恩暂停寻衅期间在干嘛？

路透首尔11月15日 - 朝鲜今夏轰轰烈烈地试射飞弹，并进行地动山摇的核试验之后，朝鲜国家电视台正在为金正恩塑造一副暂别武器、深入民间的领导人形象。

朝中社11月15日发布的图片，显示朝鲜领导人金正恩视察一家拖拉机工厂。图片未标明日期。

国际社会收紧对朝鲜制裁之际，苦心打造新形象似乎是要通过兑现同时发展经济和推进核计划的承诺来提升国内支持度，并安抚民心。

朝鲜国家媒体周三发布的照片显示，金正恩正在一座拖拉机工厂检查设备，并试驾其中一部车辆，与工人们一同欢笑。过去两个月陆续流出的一系列照片呈现的都是金正恩面带笑容访问农场，视察制鞋、化妆品及卡车工厂的景象。

根据韩国统一部搜集的资料显示，6月21日至9月20日期间，金正恩的公开露面活动没有一次与民生经济有关，反而几乎全部都是出现在飞弹试射或是视察军工厂的活动中。

金正恩恢复公众及经济相关活动之际，正好也是飞弹试射偃兵息鼓之时。朝鲜在9月15日发射一枚飞越日本上空的弹道导弹之后，就再没有发射过飞弹或进行核试验。

韩国官员称，这段时间的相对平静与往年的这个时间表现一致，但朝鲜几乎肯定会继续发展威力更大的核武器。

韩国统一部发言人Baik Tae-hyun表示，(金正恩)把重点又放在发展经济上，可能是为了把朝鲜民众团结在一起，加强对领导层的支持。

“虽然朝鲜仍然表现出继续发展核武器和导弹的意愿，他们把重点放在经济上的作法帮助朝鲜人团结起来，”Baik说。

首尔高丽大学从事朝鲜研究的教授Nam Sung-wook表示，自9月进行了第六次，也是迄今威力最大的一次核试验以来，朝鲜可能开始感受到制裁的压力，该国领导层可能承受着要限制制裁影响的压力。

“金正恩只是在做他最擅长的事情--鼓励民众实现经济快速发展和促进生产，”Nam。“照顾经济和他的人民是最优先的事情。”

**“恶意制裁” **

自金正恩2011年从父亲手中接过政权以来，他采取了同时抓经济发展和先进核武器的目标。

8月和9月联合国安理会新制裁措施禁止自朝鲜进口煤炭、纺织品和水海产品，同时限制向朝鲜的石油运输。

朝鲜官员曾向国有媒体表示，这些制裁对普通朝鲜民众造成“巨大损害”，但领导层对制裁不屑一顾，辩称通过自力更生能够克服国际压力。

美国外交政策研究所(Foreign Policy Research Institute)追踪朝鲜经济的研究员Benjamin Katzeff Silberstein表示，朝鲜迫切需要扩大制造业，减少对各种物品进口的依赖。

并称朝鲜也在寻求扩大制裁范围以外产品的出口，比如拖拉机。

虽然分析师称，有坊间证据表明制裁措施开始对朝鲜经济产生影响，但至于有多大程度却并不清楚。

路透对脱北者所经营Daily NK网站收集的市场数据进行分析，显示朝鲜汽油和柴油已经涨价，但玉米和大米等食品价格仍保持相对稳定。(完)