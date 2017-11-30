图像显示朝鲜最新试射导弹的弹头更大威力更强--分析师

路透首尔11月30日 - 分析师表示，周四公布的有关朝鲜最新导弹试射的图像，展现了新的火箭引擎和更大规模的核弹头设计，这有可能让金正恩离自己的目标更近了，他的目标是向全世界任何一个地方发射核弹头。不过精准度目前还不高。

继周三发射新的火星-15导弹后，朝鲜公布了数十张照片和一个视频。朝鲜领导人金正恩声称周三导弹发射“终于实现了完成国家核武力的伟大历史事业。”

自7月发射火星-14导弹以来，朝鲜问题分析师一直在搜集各种迹象，证明朝鲜已研发出精准制导系统，可靠强大的火箭引擎，以及能在高速飞往目标时保护核弹头的重返大气层运载工具。火星-14导弹是朝鲜的首枚远程洲际导弹(ICBM)。

“朝鲜在继续以有序务实的方式研发自己的ICBM，并在逐步取得进展，”华盛顿的朝鲜监控项目38 North的分析师Joseph Bermudez说。

但美国官员指出，朝鲜尚未证明它已拥有一套精准的导弹引导系统，或是能够重返大气层的载具。

韩国联合参谋本部发言人Roh Jae-cheon表示，还需要更多分析才能确定火星-15型导弹的整体表现，但与火星-14型相比，朝鲜明显有了重大改变。

“我们对这些照片的初步分析显示，就弹头外观、飞弹第一节及第二节连接部分，以整体大小方面，火星-15型与火星-14型有明显分别。”

朝鲜称，这枚新导弹达到约4,475公里(2,780英里)的高度，是国际太空站高度的10倍有余，飞行53分钟，飞行距离950公里，飞行高度及距离超越朝鲜其他导弹。

**更大更有威力的导弹**

从照片可以立即看出这枚导弹的较大体型，分析师指出，这可以提供更有力的推进系统。

“这是非常大型的导弹，”防核扩散研究中心研究员Michael Duitsman在推特贴出的分析中表示。“我指的不是‘对朝鲜而言很大’。只有少数国家能够制造这种尺寸的导弹，朝鲜刚刚成为其中之一了。”

一名美国情治官员向路透表示，火星-15这次试射显然是要展现朝鲜一套更有威力的固体燃料推进系统，特别是在第二节火箭。(完)