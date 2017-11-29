焦点：朝鲜发射洲际弹道导弹 落入日本海区域--美国国防部

路透华盛顿/首尔11月28-29日 - 朝鲜于周三进行了发射，据美国国防部称发射的可能是一枚洲际弹道导弹(ICBM)，降落在日本附近。这是朝鲜自9月中旬发射导弹飞跃其邻国上空以来的首次发射。

2017年11月28日，美国华盛顿，美国国防部长马蒂斯（右）在白宫向总统特朗普汇报朝鲜导弹发射情况。REUTERS/Jonathan Ernst

一周前，美国总统特朗普将朝鲜重新列入支持恐怖主义国家名单。这样做美国便有理由实施进一步制裁，尽管一些专家表示这有可能加剧朝鲜半岛的紧张局势。

特朗普在谈及朝鲜最新这次导弹试射时表示：“我们将着手处理这一情况。”

特朗普表示，本次发射没有改变美国政府对朝鲜的政策，其政策包括采取新的限制措施，打击中国与朝鲜的贸易。美国认为中朝贸易是迫使朝鲜放弃发展有能力打到美国的核弹计划的关键。

“目前外交选项仍是可行的且愿意接受的，美国仍致力于找出和平的无核化路径，并终结朝鲜的好战行为，”美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)表示。

蒂勒森在声明稿中表示，除了实施现有的联合国制裁外，“国际社会必须采取额外举措来强化海事安全，包括封锁前往朝鲜的海上交通的权利。

美国国防部发言人Robert Manning表示，国防部初步评估是ICBM是从韩鲜圣尼尼(Sain Ni)发射，飞行距离约1,000公里，之后落入日本海。该导弹并未对美国领土或友邦构成威胁。

美国国防部长马蒂斯(James Mattis)表示，朝鲜此次发射的ICBM高度是历来最高。

日本放送协会(NHK)表示，日本政府估计，导弹飞行约50分钟后，落入日本专属经济海域。

日本首相安倍晋三表示，该国政府正要求召开联合国安全理事会紧急会议。

“我们绝不接受这种暴力行为，已对朝鲜表达强烈抗议，”安倍对记者表示。他呼吁所有国家严格执行对朝鲜的制裁。

韩国联合参谋本部称，周二1817GMT左右朝鲜从平安南道平城市发射导弹，飞越韩国和日本之间的海域。韩国军方称，导弹飞行高度约在4,500公里，飞行了960公里。

韩国军方称，在朝鲜发射导弹数分钟后，韩国军方进行了导弹试射作为回应。

日本防卫大臣小野寺五典称，导弹飞行高度估计达到4,000公里，空中解体后落入日本专属经济区。他并称，从导弹的飞行轨迹看，这是一枚洲际弹道导弹。

日本放送协会(NHK)报导称共发射了三枚导弹，飞行距离最近的一枚落入日本本土北部以西210公里的海域，表明该导弹解体。

共同社援引防卫省称，没有接到任何损害报告。

朝鲜发射导弹的消息导致美国股市短暂回吐涨幅，但标普500指数收高近1%。(完)