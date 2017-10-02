朝鲜被发现从一研发中心移走数枚导弹--韩国放送公社

路透首尔9月30日 - 韩国放送公社(KBS)周五晚报导称，朝鲜有数枚导弹近期被发现从首都平壤的火箭设施中移走。外界揣测，朝鲜正在准备进行更多挑衅行动。

报导援引未具名情报消息人士称，韩国和美国情报官员发现，有导弹被从位于平壤北部沙门洞(Sanum-dong)的朝鲜导弹研发中心运走。

报导没有提及这些导弹是何时被运走以及运往何处。

根据报导，这些导弹可能是“火星-12”型中程导弹或“火星-14”型洲际弹道导弹。位于沙门洞的导弹中心是专门进行洲际弹道导弹生产的地方。

韩国国防部一名消息人士表示，对于报导的详细内容或者报导提到的地区是否有任何异常活动，无法加以证实。

韩国预计朝鲜10月将采取更多挑衅行动，届时朝鲜将迎来建党纪念日，又适逢中国共产党召开十九大。青瓦台国家安全室长郑义溶在周四的一次会议上表示，他预计平壤大约会在10月10日和18日有所行动，但并未详细说明。

朝鲜半岛紧张情势升高之际，根据美军太平洋司令部周五发布的声明，韩国与美国最近在韩国举行了两国的第一次短程防空联合演训。

声明并未说明演习日期，但表示随着两国部队对彼此的战力愈加熟悉，将规划于未来数月进行下一次演习。(完)