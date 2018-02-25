独家：美国拟在公海拦查逃避制裁朝鲜的船只--消息人士

路透华盛顿2月23日 - 高阶美国官员称，特朗普政府以及主要亚洲盟国准备扩大拦截疑似违反制裁朝鲜的船只，这项计划可能包括在亚洲-太平洋水域部署美国海岸防卫队以阻止船只及进行搜查。

几位官员对路透说，华府已在与包括日本、韩国、澳洲和新加坡在内的区域伙伴商讨有关一项扩大箝制的协同行动，其所涉及的层面将比以往更进一步，欲藉此来打压朝鲜利用海上交易为其核导弹计划寻求补给。

虽然以往也曾对嫌疑船只进行拦截，但这项新兴策略将扩大此类行动的范围，不过不会对朝鲜实施海上封锁。朝鲜已警告称它将把封锁视为战争行为。

据匿名官员透露，该策略要求加强追踪或查扣那些疑似运载违禁武器部件和其他违禁货物的出入朝鲜船只。他们表示，美国可能考虑根据行动的规模来提升其太平洋司令部海军和空军力量。

上述官员表示，美国主导的这一行动表明，华府愈发迫切地敦促朝鲜就放弃核武计划展开协商。

尽管朝鲜目前正遭到国际社会制裁，但据这些官员，朝鲜可能只需几个月的时间就可完成对核弹头导弹的研发，从而具备打击美国本土的能力。朝鲜有时通过走私和海上转移禁运货物来规避国际社会的制裁。

“在不采取直接军事行动的情况下，无疑我们都必须采取更多举措，向(朝鲜领导人)金正恩表明我们说到做到，”一位高级政府官员表示。

白宫对此未予置评。

拦截可能在公海或同意合作的国家所属水域进行。但尚不清楚该行动延展至亚洲以外的范围。

美国周五宣布对朝鲜实施新的制裁，涉及更多与朝鲜海运贸易有牵连的企业和船只，并敦促联合国开列出实体黑名单。华府称此举旨在打击朝鲜为获取石油和销售煤炭进行的海上非法走私活动。

在朝鲜和韩国脆弱的关系有所改善之际，加大制裁力度并在海上采取更为强硬的行动恐令紧张局势升级。此举也将耗费美国本可用于其他地区的军事资源，可能新增庞大的成本并加剧本地区国家的疑虑。(完)