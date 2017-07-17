朝鲜燃油价格大涨 此前中国缩减供应

路透首尔7月17日 - 根据路透所见到的数据，以及与一名脱离朝鲜人士访谈结果显示，中国一家国营石油公司中止出售燃油给朝鲜之后，过去几周朝鲜的汽油及柴油价格大幅上涨。

根据路透6月28日独家报导，中国石油天然气集团公司(CNPC)“过去一到两个月”中止将柴油及汽油卖到朝鲜，因面临国际对朝鲜施压要求缩减核武及飞弹计划。

朝鲜两周前首度测试洲际弹道导弹(ICBM)之后，中国与朝鲜的商业往来受到更为严格的检视。

根据路透从Daily NK网站收集资料进行分析，平壤、新义州以及惠山等地的民间经销商汽油价格在7月5日跳升至每公斤2.18美元(每公升2.92美元)，较6月21日的每公斤1.46美元跳涨50%。

Daily NK由脱北者经营，他们透过电话与朝鲜燃油交易商联络以取得价格资讯。

脱北者Kang Mi-jin称，近几周燃油价格大涨最初是因为有传言称，中国在限制对朝鲜的石油供应，后来该传言被证实。Kang定期与朝鲜内部的市场消息人士联络，并为Daily NK做大宗商品价格方面的报导。

朝鲜的燃油供应大多来自中国，一部分来自俄罗斯。若中国长期缩减供应，恐将威胁到朝鲜关键的汽柴油供应，并迫使朝鲜寻找成品油的替代供应源。

“朝鲜频繁进行导弹试射，还首次试射了洲际弹道导弹，国际社会已誓言加紧制裁，而中国无法将自己排除在近期的行动之外，尽管中国很可能并不想无限期缩减对朝鲜的燃油销售，”Kang说道。

数据显示，7月12日汽油价格跌至每公斤2.05美元，但仍比年初时的价格高出一倍还多，当时汽油每公斤还不到1美元。

柴油价格在7月12日涨至每公斤1.45美元，比三周前上涨20%。在朝鲜，成品油按重量出售。

Kang称，油品价格在7月第一周大幅上涨之后回稳，可能是因为朝鲜鼓励中朝边境的燃油走私活动。

周一被路透问及对朝燃油销售是否已恢复时，中国石油集团未予置评。(完)