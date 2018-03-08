中国外长称贸易战只会损人害己 并呼吁美朝双方尽快接触和对话（更新版）

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路透北京3月8日 - 中国外交部长王毅周四称，历史的经验教训证明，打贸易战从来都不是解决问题的正确途径。尤其在全球化的今天，选择贸易战更是抓错了药方，结果只会损人害己，中方必将做出正当和必要的反应。

他在两会期间的发布会上指出，美国一些人认为中国因此要取代美国在国际上的作用，这是一个根本性的战略误判。中美双方应该在遵守中美三个联合公报和双方各项共识基础上相互尊重、优势互补、互利共赢。

“我们还是希望（中美）双方心平气和地坐下来，通过平等和建设性对话，共同找出一个互利双赢的解决办法。”王毅指出，对于受关注的中美贸易摩擦，作为两个利益高度融合的大国，中美既要对两国人民负责，也要对世界各国负责。

作为世界上最大的发展中国家和最大的发达国家，中美合作将造福两国，也将惠及世界。如果说中美之间有竞争的话，那也应该是良性和积极竞争，这在国际交往当中也是很正常的。换句话说，中美可以有竞争，不必做对手，更需当伙伴。

此外，王毅并指出，今天的中国，更应为解决地区和国际热点问题积极发挥作用，但中国参与解决热点问题有着鲜明的中国特色，始终坚持有所为也有所不为。归纳起来有三条，就是和平性、正当性和建设性。

和平性就是坚持政治解决方向，主张通过对话谈判解决任何矛盾分歧，坚决反对使用武力；正当性就是坚持不干涉内政原则，尊重当事国的主权和意愿，坚决反对强加于人；建设性就是坚持客观公正立场，根据事情本身的是非曲直来斡旋调停，坚决反对谋取私利。

对于中俄关系，王毅强调，对中俄关系的前景始终充满信心，这将是继续引领两国关系发展的根本保障。总之，中俄全面战略协作伙伴关系稳如泰山，”中俄深化合作没有止境，中俄关系没有最好只有更好。”

**呼吁美朝尽快进行接触和对话**

王毅提到，现在半岛问题的解决终于朝着正确方向迈出了重要一步。接下来的关键，是各方积极呼应、形成合力，共同把半岛局势重新纳入到和平的轨道，把半岛核问题重新纳入到对话解决的轨道。为此呼吁各方，尤其是美朝双方尽快进行接触和对话。

他认为，各方应以半岛和平大局为重，以本地区人民安危为重，拿出政治勇气，做出政治决断，尽快开展一切必要和有益的双多边接触，全力推动重启和平解决半岛核问题的对话谈判。

“冰冻三尺非一日之寒。尽管隧道的尽头已经显露曙光，但是前行的道路不可能一帆风顺...现在又到了检验各方是不是真心希望解决半岛核问题的关键时刻。”王毅指出。

他称，各方沿着”双轨并进”的思路，既坚持无核化目标，又积极构建半岛和平机制，在推进无核化的进程中同步对等解决各方包括朝鲜方面的合理安全关切。这既是中方的一贯立场，也是联合国安理会决议所确定的目标。

而事实证明，中方提出的”双暂停”倡议是一剂对症下药的良方，为南北改善关系营造了最基本的条件。（完）