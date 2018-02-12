韩国试图透过沟通与降低军事紧张情势 为朝韩峰会铺路

路透首尔2月12日 - 韩国周一表示，将试着安排让更多因韩战离散的家庭团聚，并力图降低与朝鲜的军事紧张情势，踏出第一步为南北韩罕见的峰会建立基础。

在统一部发表这项声明前，一朝鲜高层代表团日前刚结束对韩国的三日访问行程，朝鲜在行程中邀请韩国总统文在寅至平壤举行会谈。

“(这次访问)显示朝鲜有强烈意愿想要改善两韩关系，以及若有必要，平壤当局能够做出前所未见的大胆举措，”统一部表示。

若能促成这项会议，将是自2007年以来首度的两韩峰会。

统一部表示，改善关系的步骤将由两韩共同主导，但也需相关国家的配合以及国际社会的支持。

“在朝鲜半岛无核化的坚定立场之下，韩国将忠实地实施对朝鲜的国际制裁，同时坚持透过和平手段解决的原则，”声明中表示。

“如果无核化条件的设定能进展到某种程度，那么两韩关系就可能有充分的进展，”声明表示，不过并未详加说明细节。

美国副总统彭斯在周日发行的报纸专访中表示，美国与韩国已就进一步透过外交途径拉拢朝鲜的条件达成一致，由韩国先展开动作，以期促成美国与朝鲜在没有任何预设条件的情况下直接对谈。

彭斯表示，美国将维持对平壤施加“最大压力的行动”，但同时对可能的会谈持开放态度。

过去几年，两韩曾安排让离散家庭团聚。

韩国去年对朝鲜释出再度安排这类团聚的善意，不过双方仍未敲定细节。(完)