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美国可能很快扩大对朝制裁的联合国磋商范围--外交人士
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2017年8月3日 / 晚上11点56分 / 1 天前

美国可能很快扩大对朝制裁的联合国磋商范围--外交人士

路透新闻部

1 分钟阅读

路透联合国8月3日 - 外交人员周四称，美国为推动联合国加强对朝鲜制裁，可能很快将有关的磋商范围扩大至安理会全部15个理事国，并暗示或与中国就新的制裁措施达成协议。

自朝鲜在7月4日发射一枚洲际弹道导弹(ICBM)以来，美国一直在与朝鲜的盟友--中国商讨一份对朝实施新制裁的决议草案。上周五朝鲜又发射了一枚洲际弹道导弹。

中国驻联合国代表刘结一周四对路透表示，一段时间以来都在积极努力，当然希望能够达成一份意见统一的决议。

一些外交人士称，美国可能最早在周四向安理会所有15个理事国散发决议草案。

通常情况下，美国和中国会先就制裁朝鲜达成共识，而后其他安理会成员国正式参与讨论。联合国决议需要九国投下赞成票，且美国、中国、俄罗斯、法国和英国都不投否决票。

俄罗斯周四表示，有否决权的这五个常任理事国尚未正式讨论决议草案。目前尚不清楚，美俄关系紧张是会否会影响相关磋商。美国总统特朗普周三签署了有关对俄罗斯实施新制裁的法案。

“即使中美两国达成协议，也并不代表五个常任理事国也会达成协议，”俄罗斯常驻联合国代表Vassily Nebenzia表示。其于周四稍早与刘结一进行会晤并讨论一项可能的决议。

美国驻联合国使节团未予置评。(完)

编译 郑茵/龚芳; 审校 张涛

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