综述：朝鲜称火箭对准美国在所难免 美国轰炸机飞越朝鲜东部海域

9月23日，纽约，朝鲜外务相李勇浩在第72届联大会议上发言。REUTERS/Eduardo Munoz

路透联合国/华盛顿9月23日 - 朝鲜周六称，在“邪恶总统先生”特朗普称朝鲜领导人为“火箭人”之后，将朝鲜的火箭对准美国本土是在所难免的，这令两国围绕朝鲜核武器和导弹计划的口水战进一步升级。

在朝鲜外务相李勇浩于联合国大会上发表上述言论的数小时前，美国空军B-1B骑枪兵轰炸机在战斗机的护送下在朝鲜东部海域的国际空域执行了飞行任务，以展示武力。美国国防部称，这表明了特朗普有一系列军事选项。

本周特朗普和朝鲜领导人金正恩相互谩骂，导致华盛顿和平壤之间的紧张局势升级。特朗普周五称金正恩为“疯子”，而前一天金正恩称特朗普是“精神错乱的美国老糊涂”。

周六，口水战继续，李勇浩称特朗普是“充满狂妄自大和自满情绪的精神错乱者”，正试图将美国变成“流氓的老巢”。李勇浩还说，在特朗普称金正恩在执行“自杀式任务”后，特朗普自己也在执行“自杀式任务”。

“邪恶总统正在把持美国总统大座，”李勇浩称，并警告称如果美国显示出“对我们总部执行斩首行动或军事攻击我们国家”的任何迹象，平壤将准备好保卫自身。

“现在我们距离国家核力量的最终完善终于只有几步之遥，”李勇浩在联合国大会上说。

他说，制裁不会影响平壤发展核武器的决心，“拥核”终极目标是确立核威慑和针对美国的战略平衡。

美国国防部称，美国轰炸机执行飞行任务是本世纪以来，美国战斗机或轰炸机在朝鲜附近海域的非军事区飞行最北的一次。

美国国防部发言人Dana White称，“此次任务展示了美国的决心，并发出明确信号，即美国总统有很多军事选项来打败任何威胁。”

“美国准备运用一切军事能力来捍卫美国本土及我们的盟友。”

美国国防部称，B-1B轰炸机从关岛起飞，F-15C战斗机组成的护送队列从日本冲绳起飞。美国之前用轰炸机展示武力都是在非军事区的南边进行。

在此次侦查之前，官员和专家称朝鲜核试验基地附近周六发生小地震，可能不是人为的。

中国地震局表示，此次地震不是核爆，具有天然地震的性质。

据全面禁止核试验条约组织以及韩国气象机构的官员也称，他们认为此次地震为天然地震。

官员称，据探测地震发生在距离朝鲜咸镜北道吉州郡49公里处，位于朝鲜的丰溪里核试验基点附近。朝鲜气象机构称此次地震震级为3.0级。

朝鲜所有核试验引发的地震级别为4.3级或更高。最近一次的级别达到6.3级。(完)