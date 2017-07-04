焦点：朝鲜再射弹道导弹 适逢美国国庆和G20峰会前夕

2017年7月4日，首尔，一名男子在火车站观看朝鲜发射导弹的电视新闻报道。

路透首尔7月4日 - 韩国军方表示，朝鲜周二从西部地区发射一枚弹道导弹，之后落入其东海岸外海。本周稍晚20国集团(G20)领导人将在德国召开峰会。

日本政府称，这枚导弹飞行了大约40分钟，之后可能已落入日本专属经济区，并称日本强烈抗议这种明显违反联合国决议的行为。

韩国联合参谋本部称，导弹飞行大约930公里，仍在对导弹达到的高度进行分析。

日本首相安倍晋三称，朝鲜无视国际社会的一再警告。安倍称，将要求中国和俄罗斯领导人在处理朝鲜武器项目方面发挥更多建设性的作用。

“各国领导人将齐聚G20会议，我要强烈呼吁国际社会在朝鲜问题上团结起来，”安倍晋三告诉记者。

这是自韩国总统文在寅5月就任以来，朝鲜第四次进行弹道导弹发射活动。文在寅曾誓言要将对话和施压并用，让朝鲜核及导弹项目处于控制之中。

面对朝鲜进行最新的导弹发射活动的消息，美国总统特朗普在推特上表示：“朝鲜刚刚又发射了导弹...难以相信韩国与日本还能容忍这种情况多久。也许中国将对朝鲜下重手，一劳永逸地结束这种胡闹！”

白宫没有立即对朝鲜周二的导弹发射活动置评。

**发射时机**

朝鲜以前发射弹道导弹，时机都是根据重要的外交活动和领导人会议来确定的。

韩国军方称，周二的这次导弹发射时间是在0040GMT左右，发射地点在平壤西北约100公里处的Panghyon的一个机场。韩国军方没有立即发布导弹射程与类型，称正在进行分析。

朝鲜上一次导弹发射是在6月初。而周二的这次导弹发射之后不久，G20峰会就将于7月7-8日在德国汉堡举行。届时美国、中国、日本与韩国领导人预计将会面并讨论如何遏制朝鲜的核武器与导弹测试。

而7月4日亦是美国的国庆日。朝鲜以前也曾在美国国庆日前后发射导弹。

韩国总统府称，总统文在寅在得知朝鲜导弹发射的消息后，将于0230GMT召开国家安全会议。(完)