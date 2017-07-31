焦点：朝鲜最新导弹试射后 美国两架轰炸机飞过朝鲜半岛

2017年7月30日，美国空军B-1B轰炸机从关岛空军基地起飞，飞过日本和朝鲜半岛。U.S. Air Force photo/Airman 1st Class Christopher Quail/Handout via REUTERS

路透首尔/纽约7月30日 - 美国两架超音速B-1B轰炸机周日飞过朝鲜半岛以展示武力，美国驻联合国大使黑利(Nikki Haley)表示，在朝鲜最近这次导弹试射后，中国、日本和韩国需要采取更多行动。

朝鲜表示，周五再度成功试射一枚洲际弹道导弹，证明具有攻击美国本土能力，这引来美国总统特朗普的严重警告。

黑利周日在推特发文称，美国在朝鲜问题上“话已说尽”，这“并不仅仅是美国的问题”。

“中国知道他们必须有所行动，”黑利说，她并呼吁日本和韩国加大施压，并为此寻求国际解决方案。

中国称，中方关注当前事态发展。安理会决议对朝鲜利用弹道导弹技术进行发射活动有明确规定。中方反对朝方违背安理会决议和国际社会普遍意愿进行发射活动。

中国外交部周六在声明中称：“同时，希望有关各方慎重行事，防止紧张局势轮番升级，共同维护本地区和平稳定。”

而特朗普周六推文称“对中国感到非常失望”，他称中国从对美贸易中赚进成千上万亿美元，但“...他们在朝鲜问题上‘毫无作为’，只会空谈。我们不会再允许这样的情形继续下去。”

朝鲜中央通讯社(朝中社)报导指出，朝鲜领导人金正恩亲自督军周五夜间的导弹试射，并称这对于美国是个“明确的警告”，若美国试图发动攻击，美国自身也会陷于危殆。

朝鲜国家电视台播出了此次试射的画面，显示导弹在一片黑暗中升空，金正恩与军事将领们一同额手称庆。

就在朝鲜此次试射活动的前一天，美国参议院刚批准了针对朝鲜、俄罗斯及伊朗的制裁方案。

五角大厦表示，出动B-1B轰炸机是为了回应朝鲜此次试射活动及其7月3日发射“火星-14”火箭的行为。根据声明稿，B-1B轰炸机是由关岛空军基地起飞，并有日本及韩国战斗机加入演习。

“朝鲜仍然是对地区稳定的最迫切威胁，”太平洋空军司令Terrence J.O'Shaughnessy在声明中称。

“如果接到指示，我们准备在我们选定的时间和地点，以迅速、致命且压倒性的武力做出反应。”

此外，美国导弹防御局(U.S. Missile Defense Agency)也在周日宣布，在对萨德(THAAD)导弹防御系统进行的最新测试中，成功地拦截了一枚中程导弹。该系统旨在防御朝鲜、伊朗等国家带来的潜在威胁。

此次测试是在围绕朝鲜的紧张局势升级前早就计划好的，拦截的是中程导弹，而非朝鲜试射的远程导弹。

**射程可远及美国**

朝鲜中央通讯社称，朝鲜此次试射的“火星-14”导弹的最大飞行高度为3,724.9公里(2,314.6英里)，飞行距离998公里(620英里)，飞行时长47分12秒，最终落在朝鲜半岛东部沿海水域。

西方专家表示，根据基于飞行数据的计算，以及美国、日本和韩国军方的估算显示，导弹最远可以打到美国芝加哥和丹佛等城市。

忧思科学家联盟(Union of Concerned Scientists)的David Wright在一篇博客中写道，如果导弹以标准轨道飞行，那么其射程可达10,400公里(6,500英里)。

美国参议院情报委员会的民主党领袖--参议员Dianne Feinstein表示，她认为这次试射“是美国当前面临的明显危险”。

“我认为唯一的解决之道是外交。对于中国没有更坚决或更有帮助的回应，我感到非常失望，”Feinstein对CBS电视台的“面对全国”节目表示。她并敦促美国政府开始和朝鲜对话。(完)