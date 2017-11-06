美总统特朗普访韩将进一步对朝鲜施压

路透东京/首尔11月6日 - 美国总统特朗普周二访问韩国将直接置身于朝鲜半岛核武僵局，他的言论可能会进一步加剧与朝鲜领导人金正恩的紧张关系。

白宫称，特朗普此行意欲展示美国对朝鲜核武和导弹威胁所采取的强硬立场，但当地的许多人士担心，特朗普充满火药味的言辞可能加剧朝鲜半岛发生军事冲突的风险。

韩国是特朗普亚洲五国之行的第二站，他将访问汉弗莱营美军基地，此地据韩朝边境约100公里。

特朗普访问日本期间加大了对朝鲜施压，他周一称美国致力于反对朝鲜“危险的进攻”，并称日本购买美国的军事装备后，就能够在空中击落朝鲜导弹。

特朗普访问韩国也是为修复两国并不平坦的同盟关系，两国在贸易和驻韩美军的军费问题上存在分歧。

韩国国防部周一表示，特朗普访韩期间美国海军陆战队和韩国军队将如期在韩国西北部举行军演，这可能会进一步加剧与平壤的紧张关系。

**韩方担心地位不及日本**

与此同时，美国的盟国--韩国正在铺开红毯迎接特朗普，但也对特朗普在日本停留48小时，却只打算在韩国停留24小时感到耿耿于怀。韩国方面经常作此类对比，因为担心在美国眼中的重要性不及日本。

特朗普曾批评韩国总统文在寅支持与平壤方面进行外交接触，称这是在“姑息”朝鲜；也曾威胁将退出美韩自贸协定。此次国事访问期间，韩国方面对特朗普再次提及这些事做好了思想准备。

特朗普以前曾指责韩国在驻韩美军成本方面未承担公平的份额。韩国总统府一位官员称，韩方将借着特朗普访问汉弗莱营(Camp Humphreys)的机会告诉他，在该基地约100亿美元的土地和建设经费中，韩方承担比例超过90%。

特朗普将不会前往重兵把守的朝韩非军事区进行访问，此举可能被朝鲜更多视为一种挑衅。

特朗普周二将在青瓦台同文在寅会晤，并举行联合记者会，他还将出席国宴。特朗普周三将在韩国国会发表演讲，以此结束他的韩国之行。(完)