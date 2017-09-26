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综述：朝鲜称美国已“宣战” 警告可能击落美国轰炸机
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2017年9月26日 / 凌晨12点21分 / 23 天前

综述：朝鲜称美国已“宣战” 警告可能击落美国轰炸机

2 分钟阅读

朝中社9月22日发布的图片，显示朝鲜举行反美集会活动。图片未标明日期。KCNA via REUTERS

路透纽约/首尔9月25日 - 朝鲜外务相李勇浩周一表示，美国总统特朗普已经向朝鲜宣战，而朝鲜保留采取反制措施的权利，包括击落美国轰炸机，即便其不在朝鲜领空。

李勇浩称，特朗普周六发布的推文相当于宣战。特朗普在推文中称，如果李勇浩和朝鲜领导人金正恩将威胁付诸行动，那么他们“就时日不多了”。

白宫发言人桑德斯(Sarah Sanders)周一否认美国已经宣战，称这样的认定“荒谬”。

李勇浩稍早在纽约对记者称：“全世界都应该清楚记得，是美国首先向我们的国家宣战。”他正在纽约参加联合国大会。

“由于美国向我们的国家宣战，我们将有一切权利反击，包括有权击落美国战略轰炸机，即使这些轰炸机不在我们的领空。”

李勇浩并称，“到时候就能回答谁会撑不了多久的问题了。”

周六时，美国空军B-1B骑枪兵轰炸机在战斗机的护送下，在朝鲜东部海域的国际空域执行了飞行任务，以展示武力，而在这之前，特朗普与金正恩在朝鲜核武和导弹计划方面的口水战愈演愈烈。

“该任务是在国际空域、国际水域执行，所以我们有权在全球法律允许的地方飞行、航行并执行任务，”美国国防部发言人Colonel Robert Manning表示。

**担心错估情势**

朝鲜指控美国打算入侵，并常常扬言要摧毁它及其亚洲盟友。美国在韩国部署了28,500名军人。

然近来口水战升高已引起紧张情势，并让人担心错估情势可能会招致严重的后果。

韩国外交部长官康京和在华盛顿的一个论坛上表示，至关重要的是，韩美两国应对形势要“敏锐而坚定...防止紧张态势进一步升级，防止亚太地区出现擦枪走火，这种意外军事冲突会很快导致局面失控。”

“朝鲜半岛不能再爆发战争；其后果将是毁灭性的，”她称。

美国前国务卿奥尔布赖特在上述论坛指出，“重要的是降低言辞交锋的热度。”她是在职期间造访平壤的最高级别美国官员。

“我有点担心可能会发生某种意外，”她在战略与国际研究中心表示。

美国国防部表示，轰炸机飞行显示特朗普有一系列军事选项。美国官员一再强调，尽管爆发口水战，美国政府仍希望透过协商化解危机。

国防专家们表示，监于其能力限制，朝鲜将难以用导弹或战机击落美国轰炸机；若朝鲜试图击落未果，将显得其能力不济。

“不太可能冒这样的风险，”智库兰德公司(Rand Corp)的Bruce Bennett称。“因此，这听起来像是朝鲜再次以叫嚣表达不喜欢美国的行动，藉此试图发挥威慑作用。”

特朗普上周二首度在联合国发表讲话时曾威胁称，如果朝鲜威胁美国或其盟国，则会“彻底摧毁”朝鲜，从而引发了最新的这轮口水战。

联合国秘书长古特雷斯(Antonio Guterres)周一表示，政治途径是解决这场危机的唯一出路。

中国作为朝鲜的邻国及主要盟友，虽然支持联合国就朝鲜的核计划制裁该国，但也在周一呼吁各方保持克制。

中国常驻联合国代表刘结一对路透称，中方希望事态平息下来，局势进展太过危险，对任何人都没有好处。

刘结一称，中方希望美国和朝鲜能够了解，除了谈判，别无可以解决朝核问题的办法，其他的选择会是一场灾难。(完)

编译 徐文焰/戴素萍/龚芳/侯雪苹；审校 陈宗琦/王丽鑫/王颖

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