美国主导朝鲜问题会议呼吁加大施压 不要被朝方姿态迷惑

路透温哥华1月16日 - 出席朝鲜问题20国会议的与会者周二表示，全球有必要加强对朝鲜施压，迫使其放弃核武器计划，而不应被其与韩国接触中的笑脸攻势所欺骗。

“我们必须要让这个政权为自己的所作所为付出更高的代价，高到足以迫使其回到有诚意的谈判，”美国国务卿蒂勒森在这次他与加拿大联合主持的一日会议上说。

日本外务大臣河野太郎表示，对于朝鲜在冬奥会前与韩国的磋商中所表现出来的“笑脸攻势”，全世界不应抱有天真幻想。本届冬奥会将于下月在韩国平昌举行。

蒂勒森称，决不能容许朝鲜“动摇”盟国的决心和团结。他并重申，美国政府拒绝中国和俄罗斯的建议，即美韩暂停军事演习，以换取朝鲜暂停核武计划。

蒂勒森表示，温哥华会议的重点将在于改善以美国牵头向朝鲜“施加最大压力”行动的效力，打击朝鲜逃避制裁的意图。

他敦促中国与俄罗斯彻底执行联合国制裁。

中俄两国强烈批评温哥华会议，称其为“冷战”思维的例子。尽管中俄都签署了联合国制裁，但仍被批评没有做到位，而中俄并不承认。

韩国外交部长官康京和在温哥华表示，希望对话在冬奥会后能持续进行下去，但强调必须更严格执行现有的制裁。

另外，联合国秘书长古特雷斯(Antonio Guterres)也在周二表示，联合国的制裁必须得到彻底的执行，并称安理会15个会员国的团结，能为“外交方面的接触铺平道路。”

外交官表示，中国的缺席将令温哥华会议可能的成果受限。(完)