综述：朝鲜称美国的威胁使战争不可避免 中国敦促各方保持冷静

路透首尔12月7日 - 美国两架B-1B重型轰炸机周四参加了在韩国上空的大规模演习。朝鲜(北韩)警告称，这场演习和美国的威胁使得战争爆发成为“既定事实”。

2017年12月1日，韩国群山空军基地附近，美国军机执行训练任务，为美韩联合军演作准备。Courtesy Josh Rosales/U.S. Air Force/Handout via REUTERS

有230架飞机参加今年的美韩“警戒王牌”(“Vigilant Ace”)年度演习，其中包括一些美国最先进的隐形战机。一周之前，朝鲜测试了其迄今为止最为强大的洲际弹道导弹，声称可以攻击美国全境。

朝鲜外务省表示，军演与美国官员发出的““对抗性好战”言论使战争不可避免。

“现在剩下的问题是：战争何时爆发？ ”朝鲜在一份声明中表示，“我们真的不希望发生战争，但不会躲避战争。”

中国再次呼吁冷静，称战争不是答案。俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)则表示，朝鲜希望与美国直接对话以确保其安全，俄罗斯准备居中协调。

中国外交部新闻发言人耿爽称，“希望有关各方保持克制，都能采取行动促进半岛局势的缓和，而不是相互刺激。”

“如果爆发战争，不符合任何一方利益，最终遭殃的是普通民众。”

俄罗斯外长拉夫罗夫在维也纳会议间歇对美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)称，美国的军事演习和激进措辞，使得紧张局势出现令人不乐见的升级。

拉夫罗夫称，他已经向蒂勒森转达朝鲜希望直接对话的想法。

“我们知道，朝鲜尤其想与美国谈判确保其安全问题。我们准备予以支持，我们愿参与促成这样的谈判，”国际文传电讯社援引拉夫罗夫的话称。

美国国务院发言人Heather Nauert称，“在朝鲜愿意去核化前”，同朝鲜进行直接谈判“不会被提上日程”。

“俄方表示赞同，中方也曾表示赞同，其他许多国家也表示赞同，”该发言人在例行简布会上称。

Nauert表示，“朝鲜在不断发射弹道导弹，没有展示出任何坐下来进行认真谈判的兴趣。”

一位美国高官称，中国外交部副部长郑泽光周四将会晤白宫国家安全委员会亚洲事务高级主任博明(Matt Pottinger)，对朝鲜问题及贸易问题进行磋商。

朝鲜无视联合国的多轮制裁，继续发展射程可达美国、可装载核弹头的导弹，导致近几个月紧张气氛明显加剧。(完)