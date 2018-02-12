分析：朝鲜力争平昌冬奥会“外交金牌”

路透韩国平昌2月11日 - 韩国平昌冬奥会刚开始，朝鲜就成了争夺外交金牌的大热门。这是最重要的奖牌之一。

这是一位前韩国政府官员兼政治专家的评价，他认为朝鲜利用冬奥会来离间韩国与美国的盟友关系，而且可能得以缓解自己所承受的压力。由于坚持核与导弹计划，朝鲜受到联合国的制裁。

朝鲜领导人金正恩表态会派团参加冬奥会之后仅仅一个月，韩国总统文在寅就推迟军演、在平昌宴请金正恩的妹妹，并有条件地同意在朝鲜进行双边峰会。

“朝鲜显然将赢得这面金牌，”曾在2012-2013年担任过韩国副外长的金圣翰(Kim Sung-han)说。他现在任教于高丽大学。

“朝鲜代表团及运动员吸引了全部关注，金正恩的妹妹在韩国民众及全世界面前展现优雅笑容。即使只有一瞬间，朝鲜看起来也像个正常国家。”

美国副总统彭斯也出席了周五的冬奥会开幕式。彭斯说，关于孤立朝鲜的必要性，美日韩三国在这方面“没有任何分歧”。

他说朝鲜正在利用冬奥会进行拙劣的宣传。

一名要求不具名的美国官员说，更重要的是朝鲜在冬奥会后的表现。迄今为止，平壤方面对于协商国际促其放弃核与导弹计划的要求，表现得兴趣缺缺。

彭斯在冬奥开幕式时，成为最独树一格的人之一。他在朝韩冬奥代表团一同入场时仍坐着；而文在寅和金正恩胞妹金与正则一道起立鼓掌。

**日本的噩梦？**

朝韩间热情的肢体语言不只激起韩国与美国间出现分歧的传言，也和韩国与日本间的冷淡形成鲜明对比。

日本首相安倍晋三在冬奥会开幕式时看来相当不自在。安倍晋三因对文在寅表示，韩美联合军演在冬奥会后应迅速恢复，引发东道主不悦。

韩国为了帮朝鲜参与平昌冬奥铺路，将与美军的年度演习推迟到冬奥会之后。韩美通常在2月与3月间举行军演。

根据韩国青瓦台，安倍晋三称，“现在不是推迟美韩军演的时候。按计划推进演习很重要”。文在寅回应道，安倍晋三提出这个问题很不恰当；并称那是内部事务。

日本没有参与军演，但该国在朝鲜导弹射程范围内，并且严重依赖美国军事力量应对这一威胁。

“这种局势发展可能在意料之中，但对日本而言简直是一场噩梦，”拓殖大学国际政治学教授Takashi Kawakami称。

“朝鲜正巧妙地挑拨美国、日本和韩国的关系。”

日本一名高级国防官员称，朝鲜的冬奥会魅力攻势可能“只是在争取时间”，为的是完成核武及弹道导弹研发。

美国国防部长马蒂斯(James Mattis)周日在罗马表示，现在判断冬奥会后朝韩紧张关系是否会持续缓和仍为时过早，但“从政治层面来看，朝鲜无法挑拨美韩关系。”

**制裁开始产生效果？**

联合国正对朝鲜实施严厉制裁。制裁最初目标是阻止武器、核及导弹技术的扩散，但随着朝鲜加速导弹测试，制裁范围也变得更加广泛。

之前数年制裁措施都没有得到有效执行，如今这些制裁可能终于开始发挥作用。据日本一位政府官员和一些专家，这帮助解释了金正恩同意派出代表团及其胞妹参加此次冬奥会。

朝鲜首都平壤的一位外国居民对路透表示，他发现最近几个月餐馆里的食客变少，商店里的奢侈品也减少了。

这位要求匿名的居民表示，燃料价格已上涨，平壤郊区可以看到更多的苏联时代的燃木卡车。自联合国8月开始禁止出口后，曾经是朝鲜主要出口品的海产食品现在在朝鲜国内的供应也更加广泛。

韩国统一部称，当载着朝鲜人参加冬奥会的邮轮上周在韩国码头停靠后，朝方要求韩国为其提供返航燃料。韩国一位官员补充称，朝鲜提出的燃料要求超过韩国愿意提供的规模，后来朝鲜撤回其要求。

但在平昌，朝韩人士避免谈论制裁，而是享受奥运会的和善气氛。这种气氛在周六晚达到高潮，当时朝韩女子冰球联队登场比赛。

国际奥委会的一位美国委员受到启发，认为应给予朝韩女子冰球联队诺贝尔和平奖。

在平壤，朝鲜官媒劳动新闻也对冬奥会的友好气氛进行了报导，并刊载了朝鲜高官金永南和文在寅碰杯、以及文在寅与金正恩胞妹金与正握手的照片。

“在平壤和我交谈的人们对这支联队着实感到兴奋，”上周带旅游团前往平壤的白头山文化交流协会(Paektu Cultural Exchange)的Michael Spavor说。

“他们觉得这让朝鲜半岛的紧张情势有所缓和。”(完)