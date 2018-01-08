焦点：朝鲜及韩国将展开会谈 冬奥会成破冰契机

路透首尔1月9日 - 朝鲜及韩国周二将举行两年多以来的首次正式会谈，讨论朝鲜运动员要如何参加下个月在韩国举开的冬季奥运会，尽管冲突的疑虑沸沸扬扬。

2018年1月9日，韩国坡州，韩国士兵在通往板门店的大统一桥检查点站岗。REUTERS/ Kim Hong-ji

虽然会晤的议程有限，主要集中在运动方面的议题，但这场会议将会受到全球领导人瞩目，因他们急切地想要看到朝鲜半岛紧张情势任何的减轻迹象；目前对于朝鲜发展核武和严拒配合联合国安理会的决议等疑虑不断升温。

“这场会谈的焦点将放在朝鲜参与平昌冬季奥运会，我方的准备工作则着重在朝鲜对于和平的冬奥会提出的一些要求，”韩国统一部发言人Baek Tae-hyun周一在一场媒体记者会上表示。

部分韩国官员希望，两韩运动员可以在开幕式上在同一面旗帜下进场，这将是逾10年来首见。

来自两国的各五位资深官员将会在板门店韩方“和平之家”会面，将于周二0100GMT开始协商。

和过去相同，房间内将装设摄影镜头和麦克风，以确保双方的官员都能够随时监看谈判进展。

美国一开始对朝韩举行会谈一事反应冷淡。

美国国务院曾表示，平壤当局可能是试图在美国与韩国之间挑拨离间。

美国总统特朗普过去一年多数时间都说谈判无效，并对朝鲜领导人金正恩极尽嘲讽之能事。

但在周四，特朗普口风转变，称新谈判是件“好事”，还说新谈判是因为他“坚定且强硬”立场所促成，其中包括实施更严厉的国际制裁，以及发出军事介入的威胁。

韩国总统文在寅说服美国推迟联合军演，一直到冬奥会之后，借此缓和半岛紧张情势，有望为外交创造空间。

这一次会谈是朝鲜领导人金正恩先递橄榄枝。他在发表新年贺词时表示，对于向平昌冬奥会派出代表团以及缓和朝鲜半岛紧张局势持开放态度，但誓言不会放弃核武计划。

Baek表示，旨在加强朝韩双方合作的一些其它事项也将予以讨论。

韩国统一部长官赵明均表示，他率领的代表团一直在为讨论离散家属团聚的谈判做准备。

朝方代表团将由朝鲜祖国和平统一委员会委员长李善权率领。代表团成员还包括委员会书记局副委员长田钟秀、委员会部长黄忠诚。

李善权2016年6月获晋升为祖国和平统一委员会委员长，他有着丰富的朝韩间谈判经验，不过其之前的经历主要在军事方面。(完)