中国新三板政策将会择时推出 目前市场已基本见底--东北证券

路透北京12月6日 - 中国东北证券(000686.SZ)近日发布报告称，预计之前新三板市场所期待的一些政策都会择时推出。交易制度方面，包括集合竞价和大宗交易；转板方面，三类股东问题的明确解决方案；发行方面，允许公开发行可能是最大的突破。随着政策陆续出台到位，新三板会有所改善，目前已基本见底。

东北证券研报并称，倾向于现在开始进行布局，精选细分子行业当中具有核心技术和竞争力的企业。长期配置性投资为主，概念性投资存在误区。Pre-IPO投资需要更专业性的评估。重点关注具有一定规模的企业。

以下为东北证券报告的要点摘录：

2017年前10个月，新三板市场总体表现平平。三板成指稳定略涨，做市指数持续下行。新三板扩容速度减缓，摘牌企业明显增多。业绩增长率优势不再，市盈率基本稳定。做市商制度弊端渐显，做市转协议趋势持续。做市公司数量持续下降，协议公司数量占比升至87.92%。创新层业绩优势依旧明显，增长率优势差距缩小。流动性困境未解，二级市场成交量有限。定增市场基本稳定，与2016年水平基本相当。股权质押市场持续升温。新三板各行业估值水平分化明显，近半行业估值超过A股。

新三板迈入新阶段，转型进行时，提升公司质量、防范金融风险是工作重心，从紧从严监管成为未来主流。A股IPO开闸、审核加速，但门槛并未放低，三板企业IPO折戟引发关注；三板公开信息披露日益规范严格，未按时披露年报、半年报的企业强制摘牌频现；重大资产重组规范发布，合理规避金融风险。规范是制度红利的前提，当强监管成为了习惯，制度红利的实施才更加有效。

政策解读：未来5年资本市场将会有所作为，而新三板的发展将是一个必不可少的突破点。预计之前市场所期待的一些政策，都会在十九大之后择时推出。交易制度方面，包括集合竞价和大宗交易；转板方面，三类股东问题的明确解决方案；发行方面，允许公开发行可能是最大的突破。新三板的发展依然是“稳中求进”，稳是前提，不能出现系统性风险；进则是方向，是积极作为。新三板的改革，将会是以分层为核心的独立市场建设。

投资策略：随着政策陆续出台到位，新三板会有所改善，目前已基本见底。我们倾向于现在开始进行布局，精选细分子行业当中具有核心技术和竞争力的企业。长期配置性投资为主，概念性投资存在误区。Pre-IPO投资需要更专业性的评估。重点关注具有一定规模的企业。我们认真阅读分析了十九大报告，结合当前新三板市场基本情况，我们认为下一步的产业发展核心目的可以大致概括为提高居民生活质量和增强我国综合国力两个部分，推荐关注新三板市场军工、人工智能、教育、医药、体育、节能环保等细分子行业。（完）