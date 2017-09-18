综述：中国和俄罗斯在朝鲜附近海域进行联合军演

路透北京9月18日 - 在朝鲜半岛紧张情势因朝鲜发展核武而持续升温，以及联合国本周将召开大会料将热烈讨论朝鲜议题之际，中国和俄罗斯周一开始在朝鲜附近展开海军演习。

朝鲜上周五发射一枚飞弹越过日本上空，是过去三周以来二度试射，还在9月3日进行其史上威力最大的核测试，蔑视国际上的施压。

中国官媒新华网指出，联合军事演习将在符拉迪沃斯托克(Vladivostok/海参崴)外海的彼得大帝湾(Peter the Great Bay)进行，距离俄罗斯和朝鲜边境不远，演习范围将延伸至日本北方鄂霍次克海南端。

这次演习今年中俄联合军演的第二部分，第一部分军演7月在波罗的海进行。报导并未将此次演习与朝鲜半岛情势做连结。

中国和俄罗斯皆依再呼吁以和平方式及协商来解决朝鲜半岛问题。

日本首相安倍晋三周日在纽约时报发表评论文章表示，在朝鲜一再发射弹道飞弹后，国际社会必须保持团结一致，对朝鲜实施制裁。

安倍表示，这些测试违反了联合国安理会决议，显示朝鲜如今已有能力以美国与欧洲为目标。

他写道，外交手段与对话对朝鲜发挥不了效果，整个国际社会共同施压以对付朝鲜的威胁，才是至关重要。

一周之前，联合国安理会15个成员国就朝鲜核试验与导弹计划问题，无异议通过2006年来对朝鲜的第九个制裁决议。

周一《中国日报》刊文称，应该给对朝制裁一定时间，但谈判大门必须保持开启。

“通过周五发射导弹，朝鲜希望给人留下制裁没用的印象。一些人已经被说服，立即附和该建议，并指出以往的制裁未能达到目的，”该报在社论中称。

“不过，以往的制裁没用并不是说以后也不行。现在就断言失败还为时尚早，因为最新制裁才开始见效。给对朝制裁一定时间是让朝鲜重新思考的最好办法。”

美国驻联合国大使黑利(Nikki Haley)周日表示，联合国安全理事会对于控制朝鲜核计划已束手无策，美国可能必须将此事交给国防部处理。

中国敦促美国不要威胁朝鲜。在被问及上月美国总统特朗普称，朝鲜对美国的威胁将招致“火与怒”的言论时，黑利称“那不是空洞的威胁。”

朝鲜已发射了数十枚飞弹，加速其武器计划。

朝鲜周六称，其目标是与美国达成武力“均衡”。(完)