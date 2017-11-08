独家：特朗普访华前 中国限制赴朝鲜旅游业务--消息

路透北京/首尔11月7日 - 五位消息人士周二告诉路透，中国边境城市丹东的旅行社接到通知，暂停赴朝鲜首都平壤的旅游业务。

美国总统特朗普周三将对中国进行首次国事访问。中国国家主席习近平将在北京接待特朗普，朝鲜发展核武器料为他们的主要议题。美国一直在向中国施压，要求中国采取更多措施来遏制朝鲜这个邻国。

旅游业是朝鲜余下为数不多赚取硬通货的一个方式，因为过去一年，联合国加强对朝鲜的制裁，限制其包括煤炭、海产品和纺织品在内的主要出口产业。

“这让人很意外，今天收到通知前，我们根本没想到会这样，”运营丹东至朝鲜旅游线路的一位旅游运营商表示。

“这对我们来说是毁灭性的消息，”他说，并称命令是丹东旅游局发出的。

由于事件敏感，路透为此报导所采访的消息人士均要求匿名。

周二晚间暂时无法联系到丹东旅游局置评。中国外交部没有立即回复周二晚间工作时间结束后路透向其发出的置评请求。

开展朝鲜旅游的旅行社大多位于丹东。丹东是中国在中朝边境的主要贸易中心。

丹东的旅游公司周二接到通知，从周三起只允许提供到新义州的一日游服务。新义州与丹东隔江相望，是中国游客朝鲜一日游的热门目的地。

消息人士称，前往平壤和其他地区的较长行程旅游线路被暂停，等待进一步通知。许多中国旅行社经营到朝鲜的三日游及更长行程项目。

消息人士称，政府对于这些变化并没有给出任何官方解释。

“现在是淡季，但不大可能是原因，”另一位丹东旅游行业的消息人士说。

“这更可能与对朝鲜日益严厉的制裁有关。我们只能等着，看特朗普离开中国后会怎样。或许他们会放宽规定，但很难讲。这完全是越来越紧张的关系所致。”

禁令似乎并不影响其他地区专注朝鲜游的业者。

“我们并未收到任何暂停朝鲜游的通知，”总部位于香港、提供朝鲜游服务的旅行社GLO Travel的员工Rubio Chan说。

“但这或许是因为我们的总部在香港，而且我们是直接与平壤的合作伙伴打交道。”(完)