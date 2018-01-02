焦点：金正恩向韩国释出对话善意 并称唯有受威胁时才会动用核武

路透首尔1月1日 - 朝鲜领导人金正恩周一警告美国称，“核按钮”就在他的桌面上，万一朝鲜受到威胁时他随时可以发动；不过他对韩国伸出橄榄枝，称他对于与韩国对话“持开放态度”。

朝中社1月1日发布的图片，显示朝鲜领导人金正恩发表新年讲话。

这一年来围绕朝鲜核武计划充满了尖锐言辞及紧张情势，金正恩在电视上发表新年贺词时宣称朝鲜是“爱好和平且负责任的核大国”，并且呼吁缓和与韩国间的军事紧张并改善关系。

“说到南北关系，我们应该缓和朝鲜半岛军事紧张以营造一个和平环境，”金正恩说。“南北都应该为此而努力。”

金正恩说他会考虑派遣代表团参加2月在韩国平昌举行的冬季奥运会。

“朝鲜参加冬奥会将是一个展示民族自尊心的良机，我们祝愿冬奥会取得成功。南北双方的官员可能紧急会晤讨论这一可能性，”金正恩说。

对于金正恩提出派团参加平昌冬奥会并希望与韩方会谈讨论参赛可能性，韩国方面表示欢迎。

“我们一贯声明，只要有助于南北关系恢复和朝鲜半岛和平，韩方愿意不限时间和地点与朝鲜展开对话。”韩国总统府一位发言人说。

“我们希望南北方坐下来，找到缓解紧张局势并建立朝鲜半岛和平的办法。”

韩国总统文在寅曾表示朝鲜若参加将可确保平昌冬奥会的安全，他上月提议韩美方面将大规模军事演习的时间推迟到冬奥会之后。朝鲜方面谴责这种军演是战争的彩排。

美国的专家认为，金正恩的讲话明显是想离间韩国与其主要盟友美国的关系。美国牵头国际社会向朝鲜施压，敦促其放弃为研发能够打击美国的核导弹的计划。

美国总统特朗普对于记者的置评请求，只表示“等着看吧”。

美国国务院没有立即回应就金正恩新年讲话置评的请求。

“这番讲话戳到了美韩关系隐藏的裂缝，看来是想挑拨离间，”美国前外交官Douglas Paal称。他现在是卡耐基国际和平基金会亚洲项目主管。

“韩国总统文在寅需要奥运会成功举办，但美国推动加大施压与韩国的计划并不相符。”(完)