综述：朝鲜可能考虑在太平洋试爆氢弹 金正恩称特朗普“精神错乱”

朝中社9月22日发布的未注明日期的图片显示，朝鲜领导人金正恩针对美国总统特朗普在联大的讲话发表声明。KCNA via REUTERS

路透首尔/纽约9月22日 - 朝鲜周五表示，可能在太平洋进行一枚氢弹试验。此前美国总统特朗普誓言要摧毁该国。朝鲜领导人金正恩称，要让“精神错乱”的特朗普为他的威胁付出沉重代价。

金正恩没有具体说明他会对美国或特朗普采取何种行动，最近几周金正恩与特朗普一直在互放狠话。韩国称，这是朝鲜领导人首次做出这类直接声明。

不过，朝鲜外务相李勇浩在电视讲话中称，朝鲜可能考虑在太平洋进行一次规模空前的氢弹试验。

李勇浩本周稍晚将发表讲话。他在纽约对记者表示，他不知道金正恩的确切想法。

日本内阁官房长官菅义伟周五表示，朝鲜的言行“绝对不可接受”，是对地区和国际安全的挑衅。

特朗普周二在联合国的首次讲话中称，如果朝鲜威胁美国及其盟友，他将“彻底摧毁”朝鲜。特朗普称金正恩为执行自杀式任务的“火箭人”。

金正恩说，朝鲜考虑对美国采取“史上最强硬的反制举措”，而且特朗普周二在联合国的讲话，证明了朝鲜的核计划一直是“正确的路径”。

朝鲜于9月3日进行了第六次核试验，而且今年发射了多次导弹，因其加速实施旨在使用核弹头导弹打击美国的计划。

“我当然、绝对将以火惩治美国疯子，”金正恩在朝鲜中央通讯社转载的声明中说。

**因梦游误入战争之途**

朝中社在另一份报告中罕见地批评了中国官方媒体，称中国官媒对朝鲜核项目的评论损害了两国关系并暗示北京方面站到了美国一方。中国是朝鲜唯一主要盟友。

朝中社点名批评中国官媒《人民日报》和《环球时报》，称中国媒体“公开干涉他国内政”和离间两国关系。

尽管联合国秘书长古特雷斯呼吁运用政治艺术以避免因为“梦游”而误入战争之途，但(美朝)言辞更加激烈。

韩国、俄罗斯和中国均呼吁各方保持冷静。

当被问及朝鲜最新威胁时，中国外交部发言人陆慷表示，朝鲜十分清楚中国反对其一再进行核试验。

他称，“有关各方都应当保持克制，致力于缓和局势而不是相互刺激。”

不过朝鲜这番表态开始让国际社会感到不安。法国体育部长Laura Flessel称，若安全问题无法获得保证，将不会组团参加2018年在韩国举行的冬季奥运会。

2018年冬季奥运会将在韩国平昌举行，当地距离朝韩非军事区仅80公里(50英里)。

亚洲股市下跌，日圆及瑞郎上涨，因朝鲜可能在太平洋进行氢弹试验。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数回吐稍早涨幅，下跌0.4%。

**更多时间**

特朗普周四下令实施新制裁措施，并未将矛头指向朝鲜最大的贸易伙伴--中国，而是称赞中国央行要求国内银行业者停止与朝鲜业务往来的举动“非常好”。

外交部发言人陆慷表示，原则上，中国一如既往全面并严格履行安理会决议，担负起应负的国际责任。

陆慷并没有详述。

此次包括针对朝鲜船运业和贸易网络的新制裁措施表明，特朗普周二虽然在联合国大会发表首次演讲时威胁可能发动军事打击，但其后还是为向朝鲜施加经济压力留出更多时间。

特朗普在参加与日韩领导人的午宴之前，被记者问及是否仍有可能进行外交努力，他点头道，“为什么不呢？”

特朗普表示，新的行政命令“大大扩大了我们的职权，以瞄准那些为朝鲜提供资金及帮助提供贸易便利的个别企业、金融机构，并将切断资助朝鲜努力发展致命武器的收入来源。

美国财政部如今有权把目标对准那些“在商品、服务或技术方面与朝鲜有大量贸易往来”的对象。

特朗普并未提及朝鲜的石油贸易。白宫后来在声明稿中表示，朝鲜的能源、医疗、采矿、纺织及运输产业都是制裁目标，美国财政部可制裁任何在朝鲜拥有、控制或经营进口港者。

**不能二者兼顾**

美国财长努钦称，将不允许与朝鲜有业务往来的银行同时在美国开展业务。

“外国金融机构现在已经知道，未来他们可以选择与美国或朝鲜做生意，但不能二者兼顾。”

自2006年以来，联合国安全理事会已一致同意向朝鲜实施九轮制裁，本月通过的最新制裁决议限制了向该国的燃油供应。

韩国总统文在寅称需要以制裁让朝鲜回到谈判桌，迫使其放弃核武器，但韩国并未寻求朝鲜覆灭。

“我们所有的努力都是为了避免战争爆发，维护和平，”文在寅在演讲中称。他警告核问题必须平稳处理，这样“偶然的军事冲突不会毁掉和平”。

1950-53年的朝鲜战争以停战结束，没有签署和平条约，因此韩国和美国与朝鲜技术上仍处于战争状态。

美国在韩国驻军2.85万人。朝鲜指控美国计划侵略，并时常威胁要摧毁美国及其亚洲盟友。(完)