朝鲜燃油价格飙涨 联合国新制裁限制对该国供应

路透9月18日 - 路透周一对市场数据的分析显示，朝鲜国内汽油和柴油价格飙涨，之前该国进行了第六次核试验，联合国安理会新制裁措施限制对其燃油供应。

安理会在9月11日一致通过决议，禁止向朝鲜出口凝析油和天然气液，每年供应的精炼成品油不得超过200万桶，原油供应仍保持目前水平。

据路透对《每日朝鲜》网站编制的数据进行分析，截至9月13日，朝鲜首都平壤以及北部边境城市新义州和惠山的私人汽油售价飙涨至每公斤2.51美元，较9月5日的每公斤1.73美元上涨45.1%。

该网站由脱北者运行，他们通过与朝鲜交易者通电话收集价格信息。

同期柴油价格也大涨61.5%，从每公斤1.30美元涨至2.10美元。

定期与朝鲜境内的消息人士沟通，并监看来自消息人士的数据的Lee Sang-yong表示，价格上涨主要是因为供应减少，因为朝鲜担心出现燃油紧张，赶忙储备燃油。

“进行核试验以后，朝鲜当局认为联合国安理会的制裁可能影响该国自身的燃油储备，因此可能有意减少市场上的供应，”Lee说。

“此外，精明的交易者预期价格进一步上涨，也在减少供应，而普通民众担心战争爆发的心理也有一定影响 。”(完)