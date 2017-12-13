焦点：美国务卿向朝鲜摆出新姿态 称愿意不预设条件开始谈判

路透华盛顿12月12日 - 美国国务卿蒂勒森周二提议在没有先决条件的情况下与朝鲜开始谈判。这似乎背离了美国先前的要求：平壤必须首先接受，任何谈判都必须以朝鲜放弃核武器为基础。

2017年12月7日，奥地利维也纳，美国国务卿蒂勒森出席新闻发布会。REUTERS/Leonhard Foeger

“让我们会面吧，”蒂勒森在华盛顿智库大西洋理事会发表讲话时说。在半岛局势因朝鲜发展核武和导弹以及双方的口水战而高度紧张之际，他做出了新的外交姿态。

虽然蒂勒森重申华盛顿不能容忍朝鲜拥有核武的长期立场，但他表示，美国“愿意在他们准备谈判的任何时候进行谈判”，但是平壤必须走到谈判桌前，愿意做出改变路线的选择。

“如果你们愿意的话，我们可以谈论天气。我们可以谈论使用方桌还是圆桌，”他说。

“之后我们就可以开始为希望达到的目标制定路线图，”蒂勒森说，暗示所有初步接触都将是为正式谈判确定基本原则。

暂时还不清楚蒂勒森寻求开启外交关系的做法，是否获得了美国总统特朗普的全力支持。蒂勒森在美国政府的影响力似乎有所减弱。

蒂勒森之前曾表示，希望通过外交途径解决朝鲜问题，但特朗普10月份发推文称这样做是浪费时间。

朝鲜方面已经明确表示，在有能力使用核弹打击美国本土前无意与美国谈判，大部分专家称朝鲜还不具备这种能力。

“我们准备在没有预设条件的情况下举行首次会谈，”蒂勒森在大西洋理事会表示。

“声称只有你们愿意放弃计划，我们才会跟你们谈判，这是不现实的，”他称。“他们对这一计划投入太多。总统对此的看法也很现实。”

蒂勒森还表示，美国在努力加强实施对朝鲜的国际制裁，尤其是中国能够采取的进一步措施；如果有必要的话，华盛顿方面拥有全套军事选项。

他表示，美国已与中国进行对话，讨论危机情况下怎样控制朝鲜核武器，并向中国保证如果美国军队不得不进入朝鲜境内，也还会退回韩国。

但他表明，美国希望通过和平外交方式化解朝鲜问题僵局。(完)