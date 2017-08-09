综述：朝鲜扬言导弹打击关岛 回应特朗普的“火与怒”（更新版）

路透首尔/贝德明斯特8月9日 - 朝鲜周三称，考虑导弹打击关岛。数小时之前，美国总统特朗普对朝鲜称，对美国构成的任何威胁都将招致“火与怒”。

紧张局势急剧升级让金融市场十分不安，并且促使美国官员和分析师警告称，不要和朝鲜打口水战。

朝鲜称，正在“仔细检查”以导弹打击关岛的计划。

朝鲜军方一发言人通过朝鲜中央通讯社发表声明称，一旦金正恩下令，将可在任何时候实施该计划。

朝鲜在另一份声明中并指责美国打算发动“预防性战争”，将以包括打击美国本土的全面战争予以应对。

美国政府已警告称，准备好在必要时动用武力，阻止朝鲜的弹道导弹与核武计划，但该国更愿意通过制裁等全球外交行动解决问题。

特朗普周二在新泽西对记者发表讲话，针对朝鲜发出了迄今为止最强烈的警告。

“朝鲜最好不要再威胁美国。否则他们将面对世上前所未见的火与怒，”特朗普称。

朝鲜毫不掩饰想要开发射程能够到达美国本土的核导弹的计划，并且无视国际社会要求其停止核武与导弹计划的呼声。

朝鲜表示，洲际弹道导弹是防御美国敌意的正当手段。该国长期以来一直指责美韩军演加剧了紧张局势。

特朗普讲话后，美国股市小幅收低，E-迷你标普500指数期货在亚洲时段进一步下跌，受到普遍追踪的股市恐慌指数收于近一个月来最高。

在朝鲜做出回应后，美元指数微跌，避险货币日圆兑美元走强。亚洲股市下跌，韩股综合股价指数(KOSPI).KS11和日股日经指数.N225均下跌0.5%。

“朝鲜不打算退缩。紧张局势将继续升级，最终可能会发展成为市场并未谨慎考虑的一个黑天鹅事件，”约翰霍普金斯大学的应用经济学教授Steve Hanke在路透全球市场论坛上说。

**紧张局势升级**

由于1950-53年的朝鲜战争只签署了停战协定，而没有签署和平条约，理论上美国与朝鲜仍处于战争状态。

首尔大约有1,000万人口，正处在朝鲜火箭和大炮的打击范围之内，美国的首次打击几乎不可能摧毁朝鲜的火箭和大炮。

成千上万的美军仍驻扎在韩国和日本。日本是唯一一个曾受到核武器打击的国家，周三是美军原子弹轰炸长崎72周年纪念日。

自朝鲜去年进行两次核试验以及今年7月进行两次洲际弹道导弹试验以来，该地区紧张局势已经升温。

日本航空自卫队称，周二在靠近朝鲜半岛的日本领空与美军超音速轰炸机进行了联合军演。

一名美国官员称，周一两架美国B-1轰炸机从关岛起飞，飞过朝鲜半岛上空。这突显了关岛的战略重要性。

关岛受到美国最近在韩国部署的萨德反导弹系统的保护，也是日本和韩国游客的热门旅游地。

关岛美军基地公共事务部门称，截至周三上午关岛安德森空军基地的警戒等级没有改变。

关岛旅游局驻东京的机构称，没有接到有关朝鲜威胁的询问，韩国的主要旅行社称没有客户取消行程，也没有接到相关询问。

**口水战**

美国共和党参议员麦凯恩表示，特朗普在向朝鲜发出威胁时应谨慎行事，除非他准备采取行动。

“我不赞成总统的言论，因为你必须保证能说到做到，”他接受电台采访时称。

美国华盛顿邮报周二报导，根据一项机密的美国情报评估，朝鲜已成功研制出了可由导弹搭载的小型核弹头。

但美国情报官员告诉路透，尽管朝鲜已加大努力研制洲际弹道导弹、小型核弹头、以及足够坚实可从太空重新穿过大气层的头锥，但没有确凿证据显示朝鲜已掌握了全部三项技术，更别说已经通过测试并将所有技术整合为可打击美国境内目标的武器。

日本年度防卫白皮书警告，朝鲜上月进行的ICBM测试表明，其正在技术方面取得进步。

一位日本政府消息人士称，日本并未要求特朗普放低调门。而特朗普的政策就是抛出一个“所有选项都在讨论之列”的立场，而不让对方摸清美国实际上到底可能做什么。

前美国外交官Douglas Paal表示，特朗普不应卷入与平壤的口水战。

朝鲜导弹能力相关图表：tmsnrt.rs/2t0oSv7

朝鲜导弹轨道和射程图表：tmsnrt.rs/2hIzZHG

(完)