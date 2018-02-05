独家：朝鲜无视制裁仍出口 并对外输出武器--联合国（更新版）

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路透联合国2月2日 - 根据联合国独立监督员的一份机密报告，朝鲜(北韩)2017年违反联合国制裁，通过从事被禁止的大宗商品出口获得近2亿美元收入；报告还指责朝鲜向叙利亚和缅甸提供武器。

路透周五看到的这份提交给联合国安理会一个制裁委员的报告称，朝鲜出口煤炭到俄罗斯、中国、韩国、马来西亚和越南等国港口，主要是利用伪造文件，将煤炭来源改为俄罗斯和中国等国。

联合国安理会自2006年以来一致决定加强对朝鲜制裁，以阻断朝鲜核计划和弹道导弹计划的资金来源，采取的措施包括禁止朝鲜出口煤炭、铁、铅、纺织品和海产食品等，以及限制朝鲜进口原油和成品油。

“朝鲜无视最新决议，利用全球石油供应链，串通国外人员，注册境外公司及利用国际银行体系，”联合国监督员在这份长达213页的报告中写道。

朝鲜驻联合国代表团并未立即回复置评要求。俄罗斯和中国已多次表示，他们正在实施联合国对朝鲜的制裁措施。

**叙利亚，缅甸**

监督员表示，他们调查了朝鲜与叙利亚及缅甸之间的弹道导弹合作，包括2012-2017年未曾报告的朝鲜向叙利亚科学研究中心运送的逾40批货物。该中心负责叙利亚的化学武器项目。

联合国监督员写道，这项调查显示“有更多证据表明违反了武器禁运和其他规定，包括转让可以用于弹道导弹和化学武器项目的物品”。

他们还检查了在前往叙利亚途中被拦截的两批朝鲜货物。监督员报告称，这两批货物都含有抗酸瓷砖，足够铺装相当于一个大型工业项目的面积。

一个未透露身份的国家对监督员表示，这些被截获的物品可以“用来制造化学工厂内墙的砖块”。

叙利亚驻联合国代表团未立即回应对联合国报告置评的请求。

联合国监督员还表示，有一个国家报告称手中握有证据，显示缅甸接收了来自朝鲜的弹道导弹系统，以及多管火箭发射器和地对空导弹等传统武器。

缅甸常驻联合国代表郝杜松(Hao Do Suan)表示，缅甸政府“与朝鲜之间没有任何正在进行的军火关系”，而且正在遵守联合国安理会的各项决议。

**进出口禁令**

联合国监督员在1月至8月5日间调查了运往俄罗斯、中国、马来西亚和越南港口的16批煤炭船货。他们表示，只有马来西亚向安理会委员会报告了一批船货，其余15批均违反了制裁规定。

8月5日实施煤炭禁令后，联合国监督员调查了运往俄罗斯、中国、韩国和越南的23批煤炭船货。联合国监督员称，所有这些船货“若得到确认，全都违反了决议”。

“朝鲜欺骗性的组合航运模式，表明操纵、转运和伪造文件以掩盖煤炭产地，”监督员称。

联合国“还调查了违反联合国制裁的船对船转运石油产品案例...发现这些船只背后的网点主要设在台湾。”

监督员称，有一个国家告诉他们，朝鲜在10月至1月间在元山和南浦港以及黄海和中国东海之间的国际海域进行这种转运。监督员未点明这个国家的名字。

报告称，正在调查几家跨国油企在向朝鲜输送石油产品的供应链中发挥的作用，不过也没有点明这几家油企为何。(完)

(编译 张涛/李爽 审校 张若琪/龚芳)