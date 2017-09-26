综述：美轰炸机赴朝鲜半岛后 朝方调遣飞机加强东岸防御

路透首尔/北京9月26日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜似乎已加强了东海岸的防御；此前朝方称美国总统特朗普已向朝鲜宣战，朝鲜会击落飞近朝鲜半岛的美军轰炸机。

朝鲜9月3日进行了今年以来第六次、也是量级最大的核试验，地区紧张局势随即升级。最近几天，朝美两国领导人互相发出威胁和挑衅言论，双方的口水战达到新高度。

朝鲜外务相李勇浩称，特朗普的推文相当于宣战，朝鲜当局保留采取反制措施的权利。特朗普在推文中称，如果李勇浩和朝鲜领导人金正恩将威胁付诸行动，那么他们“就时日不多了”。

韩联社称，美军轰炸机周末飞近朝鲜半岛之后，朝鲜将其战机调遣至东海岸，并采取了其它措施，实际上是提高了防御等级。

韩联社周二稍早报导称，美国似乎是故意披露了轰炸机飞行路线，因为朝鲜方面似乎对此并不知情。韩国国家情报院未立即证实该报导。

李勇浩周一表示，朝鲜保留采取反制措施的权利，措施包括击落美国轰炸机，“即便其不在我们国家领空”。

“全世界都应该清楚记得，是美国首先向我们国家宣战，”李勇浩周一在纽约对记者说。他在纽约出席联合国大会。

“到时候就能回答谁会撑不了多久的问题了。”

白宫发言人桑德斯(Sarah Sanders)周一否认美国已经宣战，称这样的认定是“荒谬的”。

中国外交部发言人陆慷在北京表示，朝鲜半岛若爆发战争将没有赢家。

陆慷在每日例行记者会上表示，希望美国和朝鲜的政治人士能有足够的政治判断力来认清，诉诸武力将永远也不会是解决朝鲜半岛问题和他们切身关切问题的可行之道。

陆慷还称，希望双方能认识到，采取武断做法和互相刺激的行动只会增加冲突爆发的风险并减少政策斡旋的空间。若朝鲜半岛爆发战争，将没有赢家。

**错误判断的风险**

在特朗普和金正恩之间的口水战愈发白热化之际，美国空军B-1B Lancer轰炸机在战斗机护航的情况下飞越朝鲜以东上空，以展示武力。

朝鲜一直在研发能打击美国本土的、装载核弹头的导弹。对此，特朗普表示他将绝对不允许这样的事情发生。

技术面讲，美国和韩国仍与朝鲜处于战争状态，因1950-1953年的朝鲜战争结束于休战协议，而非缔结和平条约。

9月3日的核试验引发了联合国对朝鲜实施新一轮制裁，安理会一致投票通过决议谴责朝鲜核试验。

朝鲜称其需要发展武器计划以抵御美国的入侵，并时常威胁要摧毁美国、韩国和日本。

不过，口水战已经升级到远远超过正常的水平，令人担心任何一方的误判都可能产生巨大影响。

特朗普上周警告，如果朝鲜威胁美国或其盟友，将彻底摧毁该国。这导致金正恩前所未有地直接发表声明，称特朗普是一个“精神错乱的老糊涂”，并称要以火力制服美国的威胁。

美国国家安全顾问麦克马斯特为特朗普的言论辩护。他周一表示认同风险在于金正恩可能意识不到其与朝鲜面临的危险。

不过麦克马斯特也承认如果美国采用军事选项将导致局势升级的风险。

“我们不认为这个问题有容易的军事解决方案，”麦克马斯特说。他认为任何解决方案都将是国际社会的共同努力。

“精准打击不能解决问题，军事封锁也解决不了问题，”他说。

朝鲜唯一的主要盟友和最大贸易伙伴--中国一直呼吁克制和对话，联合国秘书长古特雷斯等全球领导人表示，解决危机的唯一方案是政治途径。

中国常驻联合国代表刘结一表示，中国希望局势“平静下来”。

“局势变得太危险了，不符合任何人的利益，”刘结一在纽约对路透表示。(完)