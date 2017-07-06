焦点：美国真能抵御朝鲜导弹吗？并非所有人都表示苟同

朝中社2017年7月5日发布的图片，显示朝鲜试射Hwasong-14洲际弹道导弹的画面。图片未标明日期。KCNA/via REUTERS

路透华盛顿7月5日 - 并非所有的人都像五角大楼那样自信满满，斩钉截铁地断言美国军方能够保卫美国，抵御朝鲜日益升级的洲际弹道导弹威胁。

朝鲜周二进行首次洲际弹道导弹试射，美国阿拉斯加州可能在射程之内，这引发了一个问题：美国军方有多大能力击落射向美国的导弹或导弹群？

美国国防部发言人Jeff Davis周三在记者会上称：“我们确实有能力抵御这个有限的、初生的威胁。”

Davis称，在5月进行的一次成功试验中，从美国发射的拦截导弹击落了一枚入侵的模拟朝鲜洲际弹道导弹。但他也承认试验项目的航迹规划程序不够完美。

Davis表示，“在这方面的测试结果喜忧参半。但我们也有能力发射多枚拦截导弹。”

路透看到的内部备忘录也显示，在5月测试后美国国防部更新了对美国防御能力的评估。

即便为一个多层次导弹防御系统花费了上千亿美元，美国仍无法完全隔绝朝鲜洲际弹道导弹的袭击。

专家警告称，美国导弹防御系统能够击落一枚，或可能数枚初级的来袭导弹。如果朝鲜的技术和产量持续提高，美国的防御系统可能会被击破，除非其防御能力与受到的威胁水平一道升级。

导弹防御拥护联盟(Missile Defense Advocacy Alliance)的创始人Riki Ellison称，“未来四年，美国必须扩大现有系统的防御能力，大力增加并加快部署。”

**试验结果好坏参半**

美国导弹防御局(MDA)的试验记录也展现了好坏参半的结果。导弹防御局的任务是开发、测试并部署导弹防御系统。

MDA拥有多层、多射程导弹防御系统，其采用的海陆空传感器为美国不同地区提供防御。

根据MDA，作为其中一个部分的陆基中程防御系统(GMD)的成功率略高于55%，第二个组成部分--部署在美国海军船只和陆地上的神盾(Aegis)防御系统成功率约为83%。

根据MDA，第三部分--末段高空区域防御系统(萨德)在2006年以来的13次试验中成功率为100%。

洛克希德马丁(Lockheed Martin)(LMT.N)是萨德和神盾的主承包商。波音(BA.N)是GMD的主承包商。

**还要一两年时间**

上个月，时任美国飞弹防御局局长、海军中将叙林(James Syring)向国会一个小组表示，朝鲜过去六个月取得的技术进步是他最头疼的事。

参与位于华盛顿的监测朝鲜项目“北纬38度”(38 North)的驻美导弹专家席林(John Schilling)称，朝鲜的导弹发展速度快于预期。

“但要想有把握地精准击中高价值的美国大陆目标，尤其是如果想在战时发射的话，可能还需要一到两年的发展时间，”他表示。

国际战略研究所(International Institute for Strategic Studies)的导弹防御部研究员Michael Elleman称，虽然朝鲜距离研发出靠諎的洲际弹道导弹还差好几步，但“美国没有百分之百的把握能够保护好自己”。

从导弹防御方面来说，“即便测试全都成功，也不能百分之百确保。”(完)