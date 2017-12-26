美国制裁朝鲜导弹专家 俄罗斯表示愿意居中斡旋

路透华盛顿/莫斯科12月26日 - 美国周二宣布对朝鲜弹道导弹计划幕后的两名朝鲜官员实施制裁，而俄罗斯则重申愿意居中斡旋以缓和美朝之间的紧张关系。

美国试图迫使朝鲜放弃研发能够打到美国本土的核导弹头的武器计划，但尽管多年来受到多边及双边制裁，朝鲜不为所动。

美国财政部提到的朝鲜官员是Kim Jong Sik和Ri Pyong Chol。财政部表示，Kim Jong Sik据报导是朝鲜导弹计划从液体燃料转向固体燃料的关键人物，而Ri Pyong Chol是发展洲际弹道导弹的主要官员。

“财政部正在瞄准朝鲜弹道导弹计划的领导人，这是我们施加最大压力行动的一部分，以孤立(朝鲜)并实现朝鲜半岛完全无核化，”美国财长努钦(Steven Mnuchin)在声明中表示。

这些主要具有象征意义的举措规定，冻结这两名官员在美国管辖范围内的任何财产和权益，并禁止美国公民与之交易。

俄罗斯一直呼吁美朝双方进行谈判。克里姆林宫方面周二表示，如果双方愿意，俄罗斯已做好居中斡旋的准备。

“很明显，俄罗斯愿意为减轻紧张局势扫清道路，”俄政府发言人Dmitry Peskov对记者称。

美国国务院发言人Justin Higgins对此评论称，美国“有能力通过多种外交渠道与朝鲜对话”。其并表示，“我们希望朝鲜政权明白，他们可以选择不同的道路，但是否改变道路回到可信任的谈判中来，这要取决于朝鲜。”(完)