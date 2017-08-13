综述：习近平通过电话敦促特朗普对朝鲜问题保持克制

路透新泽西BEDMINSTER/北京8月12日 - 中国国家主席习近平与美国总统特朗普通电话时表示，有必要和平解决朝鲜核问题，呼吁各方避免令局势升级的言辞和行动。

数小时前，特朗普警告朝鲜称，美国军队已经“子弹上膛”，而朝鲜指责美国总统让朝鲜半岛濒临核战争边缘。

五角大楼称，美国和韩国将如计划在10天后进行联合军演，这肯定会让朝鲜更加恼怒。

中国外交部在声明中称，习近平告诉特朗普，有必要和平解决朝鲜核问题，呼吁保持冷静。

外交部援引习近平的话称，相关各方必须保持克制，避免令朝鲜半岛局势升级的言辞和行动。

白宫在声明中称，特朗普和习近平在通话中同意，朝鲜必须停止挑衅和不断升级的行为，并重申朝鲜半岛无核化的共同承诺。特朗普和习近平之间的关系“特别紧密”，有可能带来和平解决朝鲜问题的方案。

特朗普稍早发表推文警告朝鲜领导人金正恩，称如果朝鲜作出不明智的行动，美国“军事解决途径已全面就绪，子弹已上膛。”

特朗普提到金正恩时称，“如果他再做出威胁...或者如果他再对关岛，或其他美国领域或美国同盟采取行动，他绝对会后悔，很快会后悔。”

特朗普周五与美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)和美国驻联合国大使黑利(Nikki Haley)会面后称，朝鲜局势“非常危险，但不会一直这样。”

尽管措辞强硬，但特朗普坚称“没人比特朗普总统更想和平解决。”

韩国总统府青瓦台周六发表声明称，美国和中国正在努力解决朝鲜危机，希望两国领导人通电话“能化解最紧张的局势，促进局面转向新的次元。”

**特朗普对关岛说：你们是安全的**

朝鲜国家媒体朝中社周四报道称，该国将在8月中旬完成打击关岛计划，拟向关岛发射四枚中程导弹，然后等待朝鲜领导人金正恩作出是否继续推进的指令。“它们将飞行3,356.7公里(2,085.8英里)，耗时1,065秒，射入距关岛30-40公里的水域。”

媒体报道，日本政府决定在该国西部四个地点部署爱国者导弹防御系统。周六时未能联系到日本防务省置评。

关岛总督卡尔沃(Eddie Calvo)在Facebook发布他与特朗普的谈话视频。“我们百分之一千和你们同在。你们是安全的，”特朗普对卡尔沃称。

特朗普称，他在考虑进一步制裁朝鲜，并表示制裁将“非常有力。”他没有透露细节，也没有表明他指的是单边还是多边制裁。

**国际社会的反应**

俄罗斯和德国都表示，对于朝鲜相关言论升级感到警惕。俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)敦促美朝签字加入中俄的计划，按照该计划朝鲜将冻结导弹测试，美韩则暂停大规模军演。美国和朝方都不接受这个计划。

德国总理默克尔称，军事途径无法解决问题，称“口水战升级不是正确答案。”

法国总统称朝鲜正在让紧张局势“危险地升级”。

法国爱丽舍宫(Elysee Palace)在声明中称，法国总统马克龙“呼吁各方负责任地采取行动，防止紧张局势进一步升级。”

特朗普和马克龙周六进行对话。白宫称特朗普重申美国承诺阻止“朝鲜核威胁，”并称美国准备了外交、经济和军事措施。

英国外交大臣约翰逊称问题出在朝鲜，国际社会并肩努力阻止朝鲜的侵犯。

韩国政府计划扩大8月23日的国防军演规模。(完)