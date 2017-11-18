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独家：朝鲜称只要美韩军演继续就不会进行核武器谈判
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2017年11月18日 / 凌晨4点16分 / 1 天内

独家：朝鲜称只要美韩军演继续就不会进行核武器谈判

1 分钟阅读

路透日内瓦11月17日 - 朝鲜周五称，只要美韩军事演习继续，就不会与美国政府进行谈判。朝鲜还称，该国的核武器计划将继续下去，以此作为对抗美国核威胁的威慑力量。

朝鲜常驻联合国日内瓦办事处代表韩泰松接受路透采访时，对于特朗普政府宣称，准备对朝鲜施以新制裁，以及将朝鲜列入支持恐怖主义国家名单不屑一顾。

韩国和美国周五同意继续致力于和平解决朝鲜核危机，但一位美国特使称，很难判断朝鲜这个封闭国家的下一步行动意向，因没有任何“信号”。

在被问及在首尔举行的双边会谈时，韩泰松回答说：“只要美国针对朝鲜的敌对政策继续，只要在我们家门口进行的战争游戏继续，那么就不会进行谈判。”

他表示，他没有朝鲜何时可能再次试射弹道导弹的信息。朝鲜上次试射弹道导弹是两个月前。

“只要美国和其它敌对势力保持对朝鲜的核威胁和敲诈，我的国家，朝鲜民主主义人民共和国将继续加强自卫能力，其中的核心是核力量和成功实施打击的能力，”他说。

“我们国家计划最终完成核武力量的建设，”他称。

在被问及预计美国将对朝鲜个人和金融机构实施新制裁时，韩泰松称，“媒体报导称，美国人和特朗普正在考虑这些事。”

“这是他们的事，我们不在意他们会采取什么行动来对抗我们的国家，因为他们的目标显而易见。”

“因此，我们已准备好应对美国人针对我的国家采取的这些举措。”(完)

编译 刘静；审校 母红

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