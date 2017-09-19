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美国诺斯洛普格拉曼将以78亿美元并购导弹制造商Orbital
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#国际财经
2017年9月19日 / 凌晨1点19分 / 1 个月前

美国诺斯洛普格拉曼将以78亿美元并购导弹制造商Orbital

1 分钟阅读

路透9月18日 - 美国国防企业诺斯洛普格拉曼(Northrop Grumman)(NOC.N)周一称，将以约78亿美元收购同业Orbital ATK Inc (OA.N)。此举将使得诺斯洛普格拉曼可获得更多利润丰厚的政府合同，并且扩展其导弹防御系统及航天火箭武器库。

这项全现金交易是国防行业两年内最大并购案。目前国际局势正值朝鲜导弹和核武威胁上升，与美国及其盟邦的关系益发紧张。

“当我们环顾全球局势，一些潜在对手进展相当快，这显然令人颇感忧心，”诺斯洛普格拉曼执行长Wes Bush在与分析师的电话会议中称。

Orbital与美国航空暨太空总署(NASA)及美国陆军均签有合同。根据一项价值最多达31亿美元的合同，NASA聘请了两家公司为其载运货物至国际太空站，Orbital就是其中一家。

诺斯洛普格拉曼收购Orbital的行动，将有助于其强化小型空间系统、运载火箭、导弹及军需品业务。

而且，美国弹道导弹系统已计划升级，预计将推动导弹需求，诺斯洛普格拉曼这类公司可望受益。

诺斯洛普格拉曼提出的收购价为Orbital每股134.50美元，较后者上周五收盘价溢价22%。Orbital周一收涨20%，报132.25美元。诺斯洛普格拉曼收涨3.3%。

诺斯洛普格拉曼将承担14亿美元的Orbital净债务，并且预计在2018年上半年完成交易。(完)

编译 李婷仪 审校 李爽/徐文焰

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