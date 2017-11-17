焦点：挪威主权财富基金拟将油气股自指标指数中剔除 打压能源股下跌

路透奥斯陆11月16日 - 挪威监管万亿美元主权财富基金的央行副总裁对路透表示，该基金正打算将油气企业自指标指数中剔除，这将意谓着减少对这类企业的投资。该消息打压能源股下跌。

资料图片：2016年1月，挪威奥斯陆，挪威央行副总裁Egil Matsen在央行总部接受采访。REUTERS/Gwladys Fouche

如果议会采纳，该主权基金将逐步自油气股撤出数以十亿计美元资金。目前油气股占基金指标股指的6%或约370亿美元。

此举的目的是为了让挪威政府的财富不易受到油价持续下跌冲击，目前该主权财富基金正在扩大对股票的曝险，股票在资产规模中的占比从先前的60%提高至70%。

受该消息打击，欧洲油气股指数触及10月中以来最低，周四收盘下跌0.43%。

挪威央行副总裁Egil Matsen接受采访时称，上述建议是在央行递交给财政部的信件中提出的，信件署名是央行总裁奥尔森和主权财富基金执行长Yngve Slyngstad。

“我们的建议是，把富时100指数定义的油气股从基金的参考指数中剔除，”Matsen表示。

“这意味着按照富时100指数归类为油气股的所有公司，都应该从我们的参考指数中剔除。”

该基金是全球最大的主权财富基金，也是多家石油公司的最大投资者之一，截至2016年底持有皇家荷兰/壳牌石油集团 (RDSa.L) 2.3%的股权、英国BP (BP.L) 1.7%的股权、雪佛龙(Chevron) (CVX.N) 0.9%的股权以及埃克森美孚 (XOM.N) 0.8%的股权。

“石油行业的风险是投资资金对开采行业布局的缩减规模，”Santander的石油分析师Jason Kenney称。

该基金还持有意大利Eni (ENI.MI) 1.7%的股权、法国石油公司道达尔(Total) (TOTF.PA) 1.6的股权以及瑞典Lundin Petroleum (LUPE.ST) 0.9%的股权等。

截至第三季末，皇家荷兰/壳牌石油集团是该基金的第三大重仓股，其持股价值约为53.4亿美元，第一大和第二大重仓股分别为苹果APPL.O和雀巢(NESN.S)。

“全球部分基金将十分仔细地检视该消息，这些基金已经密切关注其投资组合所面临的气候风险、及向低碳排放过渡将使哪些行业和企业受益最多，”气候变化机构投资者团体(Institutional Investors Group of Climate Change)主管Stephanie Pfeifer称。该组织成员包括140名从事全球变暖相关工作的投资者，管理的资产超过20万亿(兆)欧元。

“投资者甚至将更加谨慎地观察哪些公司正在调整业务策略以因应向低碳能源系统的过渡，而哪些公司不是这样。之后投资者将有一系列管理其预测风险的可选方案，”她向路透称。

其他人则没那么乐观。

“我认为经过最初的市场调整--相关情况很难预料--这项举动可能不会严重损害该行业的长期表现，”Rothschild Wealth Management的全球投资策略师Kevin Gardiner表示。

BP和壳牌拒绝置评。

挪威财政部将审议央行提出的这项建议，之后再决定是否向议会提议。财政部表示，将在2018年秋季总结其看法。

如果财政部支持央行的这项提议，议会最早可以在2019年6月进行表决。

全球10大主权财富基金相关图表：tmsnrt.rs/2tskfub

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