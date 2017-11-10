英伟达第三季业绩超预期 因游戏和数据中心业务强劲

路透11月9日 - 电脑显卡芯片制造商英伟达(Nvidia) (NVDA.O)季度获利和营收均超出市场预期，并且对当前季度给出强劲的营收预估，得益于用于游戏和数据中心的显卡芯片需求旺盛。

该公司股价周四盘后上涨2.5%；今年以来飙升约92%，是费城半导体指数.SOX中表现第三佳的个股。

英伟达的很大一部分营收来自其最富盛名的游戏业务，但增长依赖于新领域，特别是数据中心业务，该业务的客户包括亚马逊(AMZN.O)旗下的云服务平台Amazon Web Services和微软(MSFT.O)的Azure。

数据中心业务是英伟达第二大营收来源。第三季该部门营收增长逾一倍至5.01亿美元，根据汤森路透I/B/E/S，分析师预估为4.742亿美元。

游戏业务营收增长25.5%至15.6亿美元，占到营收总额的近六成。这也高于分析师平均预计的13.1亿美元。

“游戏是增长最快的娱乐产业之一，我们为假日旺季做好了充分准备，”英伟达执行长黄仁勳称。

**汽车相关业务有待发展**

英伟达还扩大了汽车类业务范畴，包括生产资讯娱乐系统芯片、10月份发布首款自动驾驶汽车芯片等。另一需求来源是加密货币挖矿热潮升温。

但黄仁勳寻求抑制对挖矿相关需求的期待。

英伟达汽车相关业务营收增加13.3%至1.44亿美元，低于预期的1.498亿美元。

不过分析师并不担心。

“虽然汽车芯片业务对英伟达而言是一个重要的长期增长点，但投资者短期内关注的焦点仍然是游戏和数据中心终端市场的增长情况，”Loop Capital Markets分析师Betsy Van Hees在电子邮件中表示。

截至10月29日的财季，英伟达的营收增加31.5%至26.4亿美元，获利增加54.6%至8.38亿美元，每股盈余1.33美元。

分析师平均预计该公司每股盈余0.94美元，营收23.6亿美元。

该公司预计第四季营收26.5亿美元，上下浮动2%，即26亿-27亿美元。分析师的预期为24.4亿美元。(完)