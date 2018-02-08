英伟达第四季业绩亮眼 股价盘后大涨11%

路透2月8日 - 芯片制造商英伟达(NVDA.O)周四公布的季度营收跳升34%，优于市场预期，得益于对图形处理芯片的需求强劲，这种芯片应用于数据中心、游戏设备和加密货币挖掘。

公司股价在盘后交易中大涨11%，至241美元的高点。该股在过去12个月上涨了83%。

受到广泛关注的英伟达数据中心业务营收增长逾一倍至6.06亿美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估为5.411亿美元。

英伟达的数据中心业务已实现爆炸式增长。该公司于5月推出Volta芯片后，业务表现得到提振；Volta芯片是其最新的Tesla图形处理器(GPU)的一部分，可支持从人工智能(AI)到无人驾驶汽车的多种系统。

“几乎所有互联网和云服务供应商都喜欢我们的Volta GPU，”英伟达首席执行官黄仁勋在声明中称。

英伟达的游戏业务营收增加29%至17.4亿美元，占第四季总营收的一半以上，高于分析师预期的15.9亿美元。

截止1月28日的第四财季净利增至11.2亿美元，或每股获利1.78美元；上年同期分别为6.55亿美元和0.99美元。

该公司业绩中计入了与美国新税法相关的1.33亿美元利得。

总营收从21.7亿美元增至29.1亿美元。

剔除特殊项目，英伟达每股获利为1.72美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估为，该公司每股获利1.17美元，营收26.9亿美元。(完)