英伟达与优步和大众汽车在自动驾驶技术方面展开合作

路透拉斯维加斯1月7日 - 电脑显卡芯片制造商英伟达(Nvidia) (NVDA.O)将与优步和大众汽车(Volkswagen) (VOWG_p.DE)合作，英伟达的人工智能平台在自动驾驶汽车行业取得更多进展。

英伟达生产计算机图形芯片，并且一直在发展自动驾驶汽车技术。英伟达已经在自动驾驶领域与特斯拉汽车(Tesla) (TSLA.O)和中国百度 (BIDU.O)展开合作。

英伟达执行长黄仁勋在拉斯维加斯国际消费类电子产品展览会(CES)上向观众称，优步的自动驾驶汽车正在使用英伟达技术，以助其感知世界且瞬间做出决定。

优步2016年在匹兹堡和凤凰城用沃尔沃SC90运动型车(运动休旅车，SUV)车队首次进行测试以来，一直使用英伟达的GPU计算技术。

优步的自动驾驶计划，因竞争对手Waymo在旧金山起诉其窃取商业机密而遭到打击。Waymo是Alphabet(GOOGL.O)旗下的自动驾驶技术公司。

但英伟达表示，优步的自动驾驶计划已加速进展，光是过去100天，无人驾驶里程已经达到100万英里。

英伟达指出，与大众汽车合作后，英伟达将把人工智能技术融入到大众汽车未来车款阵容，使用英伟达的Drive IX新平台。这项技术将以处理汽车内外感应器数据为基础，实现所谓的“智能副驾驶”功能。

英伟达表示，目前为止，在参与自动驾驶汽车的企业中，有320家采用Nvidia Drive技术。

英伟达另外指出，第一批Xavier处理器将在本季出货给客户。

由于被看好将成为自驾汽车、数据中心及人工智能晶片的领头羊，英伟达股价过去12个月大涨超过一倍，涨幅为同期间标普500指数成份股第三大。(完)