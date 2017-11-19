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独家：高通收购恩智浦半导体料很快获日本和欧盟批准--消息
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2017年11月19日 / 上午10点23分 / 2 天前

独家：高通收购恩智浦半导体料很快获日本和欧盟批准--消息

1 分钟阅读

路透布鲁塞尔11月18日 - 消息人士表示，美国智能手机芯片生产商高通(QCOM.O)以380亿美元收购恩智浦半导体(NXPI.O)的交易料将“很快”获得日本反垄断机构的批准，并将在年底之前获得欧盟的批准，之前高通对其让步条件略微做出了调整。

赢得上述两个监管机构的批准，使得该交易向前迈出一大步，并加强了高通抵御博通收购的能力。博通提出以1,030亿美元收购高通，遭到回绝。[nL3S1NJ6NO]

上述消息人士称，日本公平交易委员会(JFTC)“预计很快会批准高通收购恩智浦半导体”。

“预计欧盟执委会也会很快批准。”

日本公平交易委员会未对路透在非工作时间发出的置评请求做出回复。欧盟执委会的反垄断机构不予置评。该机构将在3月15日之前做出决定。路透暂未联系上高通置评。

为了解决垄断方面的担忧，高通同意不收购恩智浦半导体的标准必要专利(Standards-Essential Patents, SEP)，以及除了辩护目的之外，不对与恩智浦半导体的近场通信(Near Field Communication,NFC)专利相关的第三方提起诉讼。高通还提出“互操作标准承诺”(Interoperability Specifications Pledge)，这样将允许竞争对手的产品可以使用恩智浦半导体的产品。(完)

编译 李春喜 审校 李爽

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