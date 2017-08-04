美元大涨 受美国就业数据和柯恩的讲话提振

路透纽约8月4日 - 美元兑一篮子主要货币周五势将创下年内最大单日涨幅，此前美国7月就业报告强劲，且白宫国家经济委员会主任柯恩就下调美国公司税发表讲话。

美元指数跳涨约1%，至一周高位93.774，此前美国劳工部公布7月非农就业岗位增加20.9万个，且柯恩发表言论。美元指数尾盘上涨0.7%，至93.529。

柯恩周五向彭博电视表示，美国35%的公司税税率应该向其他经济合作暨发展组织(OECD)国家24%的平均水平靠拢。

7月美国平均时薪上升0.3%，6月增长0.2%。接受路透访查的分析师预计，7月非农就业岗位增加18.3万个，平均时薪增长0.3%。

分析师表示，“作空美元”的交易商在就业数据和柯恩讲话后被迫买回美元。在美元上月录得去年3月来最大单月跌幅后，作空美元是较普遍的押注。

“就业数据强劲，”瑞信外汇策略师Alvise Marino说。他又表示，柯恩的讲话，促使交易商重新聚焦可能进行的税改。

美元指数上涨，可望录得12月15日来最大单日百分比涨幅。欧元兑美元下挫超过1%，至四日低位1.1729美元，周三触及逾两年半高位1.1909美元。

尽管美元指数可望录得四周内首周周线百分比上升，但欧元兑美元仍可能录得连续第四周周线百分比上涨。

美元兑日圆盘中上涨最多0.9%，至一周高位111.04日圆，脱离近期触及的七周低位。美元兑瑞郎盘中触及0.9763瑞郎，为逾六周来最高。

美元近几个月下跌，主要是因为对美联储今年再次加息的疑虑加重，以及美国总统特朗普促成长政策计划遭遇重重障碍。

美联储12月升息前景仍不明确，根据CME Group的FedWatch工具，联邦基金利率期货走势暗示，交易预计美联储12月加息的机率为大约50%。(完)