美元兑避险货币上涨 因美国参议院为税改扫清道路

路透纽约10月20日 - 美元周五录得一个月来最大单日涨幅，六周来第五周周线上涨，因美国税改取得进展，提升财政刺激政策将推动经济增长的前景，刺激投资者对风险资产的胃纳。

美元兑日圆触及三个月高位113.56日圆，兑瑞郎触及五个月高点0.9858瑞郎。交易商在感觉不确定和担忧的时候买入日圆和瑞郎，当他们青睐较高风险资产时会卖出这些货币。

“今日明显是风险意愿回转的交易行情，随着我们向税改可能取得成果又靠近了一步，一些动物本能被点燃，”U.S. Bank的Private Client Group的投资长Bill Northey说。

“因为从哪些因素可能影响经济轨迹和资本市场轨迹的角度来看，真的是税务改革。”

美国参议院周四批准了2018财年的预算议案，总统特朗普的税制改革清除了一道重要障碍，为共和党在无需民主党的支持下通过减税方案铺路。

投资者也认为，本周美联储官员的讲话对美元有利。联储主席叶伦和其他联储官员暗示，美联储正向今年再次加息迈进。

周五有关总统特朗普考虑提名泰勒和鲍威尔两人，一个出任联储主席，一个出任副主席的消息，以及叶伦到白宫和国家经济委员会主任柯恩共进午餐的消息，都令美元短暂下跌，但美元很快扳回这些跌幅。

美元上涨，拖累欧元下跌0.6%至1.1763美元。欧洲央行将在下周举行政策会议，预计决策者将决定削减购债规模，但延长购债计划。

风险意愿增强也扶助提振欧元兑瑞郎上升至2015年1月来最高，当时瑞士央行取消瑞郎和欧元的汇率上限。

日本将在周日进行众议院选举，调查显示，预计日本首相安倍晋三的执政联盟可能基本能保住，宣布提前大选前在众议院拥有的三分之二绝对多数席位。

新西兰元跌至五个月低点，因担心较之之前的中间偏右政府，工党组成的新执政联盟将在移民和外国投资问题上采取更强硬的立场。(完)