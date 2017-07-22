美元下跌 受累于欧洲央行政策路径预期和美国政治风波

路透纽约7月21日 - 美元兑一篮子主要货币周五触及逾一年低位，此前欧洲央行总裁谨慎措辞，以免拖低欧元，且美国总统特朗普的政策计划遇阻，也拖累美元下跌。

欧洲央行总裁德拉吉周四表示，区内金融状况仍然普遍良好，又表示，欧元升值“受到一定的关注。”但他没有表示欧元坚挺是个问题，也没有干脆地尝试喊低欧元。

显然，德拉吉并不担心欧元不断上涨，令交易商确信，欧洲央行仍可能在今年稍晚开始缩减其购债计划。

美元指数盘中触及去年6月来最低93.854，纽约尾盘，下跌约0.5%，至93.885。欧元触及近两年最高1.1682美元，尾盘上涨0.4%，报1.1674美元。

“德拉吉并没有对欧元上涨表达太多不满的事实，毋庸置疑，给希望再持有欧元或增加其欧元头寸的人来说开启了绿灯，”Oanda首席汇市策略师Dean Popplewell表示。

欧元兑美元本周周线可望上涨1.8%，连升第二周。美元指数周线势将下跌1.3%，连续第二周下跌。

美元兑日圆盘中触及逾四周低位111.02日圆。

除了交易商预期欧洲央行仍然处于收紧货币政策的轨道上之外，市场认为俄罗斯干预美国大选，和可能与特朗普竞选团队共谋的调查，会阻碍美国政府推进其促成长计划，而且对美元不利。

“另外，最新消息称，围绕俄罗斯问题的调查范围扩大到特朗普的生意，这加剧了美元的跌势，”瑞信外汇策略师Alvise Marino说。

“除此之外，还有参议院未能通过医保议案的事实，”Marino说，他所指的是周一稍晚共和党的医保改革努力在参议院受挫。

美元兑瑞郎触及逾一年最低0.9440瑞郎。(完)