美元触及6月最高 因经济数据支持美联储继续收紧政策

路透纽约6月15日 - 美元周四升至逾两周高位，因美国经济数据强劲，令美国联邦储备委员会(FED/美联储)继续收紧货币政策的理据增强。

美国初请失业金人数上周降幅超预期，表明就业市场闲置进一步减少，6月纽约联储和费城联储制造业数据均好于预期。

美联储维持其以数据为依据的货币政策，表明经济报告与美联储预估一致，是继续加息的必要条件。

美元指数盘中升至97.557，为5月30日来最高。

在美国数据公布后，美元兑欧元、瑞郎和瑞典克朗也触及5月30日来最高。

美元兑日圆升至110.97日圆，为6月2日来最高。

美元在周四美国数据发布前已走强，美联储周三将联邦基金利率目标区间上调25个基点，至1.00-1.25%，提振美元。美联储还发布了首份缩减4.2万亿美元公债和抵押贷款支持债券(MBS)组合计划的明确纲要。

“美联储基本是重申其意图，即如果经济状况不出现严重恶化，将继续利率正常化进程，在今年余下时间再升息一次，”WorldWideMarkets Online Trading首席市场策略师Joseph Trevisani说。“我认为上述现实目前已开始渗透到市场中。”

在23家和美联储直接交易的一级交易商中，路透访查了21家，其中有14家目前认为美联储将在9月19-20日政策会议上宣布开始缩减资产负债表。其余的一级交易商预期美联储将在12月12-13日政策会议上采取行动。

英镑在北美交易时段持平，此前跳升超过1美分，因有迹象显示，英国央行保持利率在纪录低位的立场出现变化。

又有两位英国央行政策制定者加入了福布斯的行列，投票支持升息。消息提振英镑在英国央行公布维持利率不变的决定后几分钟最高升至1.2795美元。

英镑在纽约尾盘变动不大，报1.2757美元。(完)