独家：纽约州向富国银行发出传票 要求提供车险新丑闻相关资料

路透纽约8月2日 - 在富国银行(WFC.N)承认，曾向数十万车贷借款者收取了借款人未要求或不需要的车险保费后，纽约州银行及保险业监管机构已向该行两个部门发出传票。

根据路透看到的周二发出传票拷贝，纽约州金融局(DFS)要求提供富国银行与纽约借款者的贷款合约、与汽车经销商的融资协议、及富国旗下部门和保险商之间的协议。

这起车险案是数月来富国银行涉入销售业务丑闻的又一案件。先前该行因员工在未经客户允许的情况下，擅用客户名义开设了多达210万个存款和信用卡帐户，而陷入丑闻风波。

纽约州金融局亦要求提供文件，以显示富国银行如何及何时得知，其所谓的担保保险可能被不必要或不当签发。

该行必须在8月22日前提供相关资讯。

纽约州金融局还另外要求National General Insurance Co提供讯息，根据谘询公司Oliver Wyman为富国银行准备的报告，这家公司是上述保险的承保商。纽约时报取得了该份报告的影印本。

富国银行不予置评，National General尚未回覆置评请求。

上述两张传票均各长达九页，分别发放给明尼苏达州圣路易斯帕克的Wells Fargo Bank NA、以及北卡罗来纳州夏洛特的Wells Fargo Insurance Services USA Inc。

传票也要求其提供Wyman谘询公司的报告，以及其他发送给纽约客户的保单分析。

另外，根据知情人士说，纽约州首席检察官Eric Schneiderman的办公室对Wyman发出了传票。Wyman发言人尚未立即回覆置评请求。(完)