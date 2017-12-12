焦点：市场对新西兰央行下任总裁奥尔堪称“知根知底” 疑虑顿消

路透惠灵顿12月12日 - 新西兰养老金基金执行总裁奥尔(Adrian Orr)被任命为下任央行总裁的消息，获得投资人欢迎。投资人原本担心，由工党领导的新一届政府要求央行背负双重使命，可能导致货币政策更加偏离传统。

2017年6月2日，新西兰元纸币。REUTERS/Thomas White

新西兰的联合政府主张经济应为人民服务，住房及就业成为新政府的政策重点。

政府因此对央行法展开检讨，研究将就业最大化列为央行货币政策目标，与通胀并列，这对新西兰央行来说是历史性的改变。新西兰央行是全球第一个采用正式通胀目标的央行。

此外，财政部长也曾表示他要的是一个支持上述双重使命的央行总裁。分析师表示，这些表态引发部份人士担心，央行可能无法专注于通胀。

奥尔的任命平息了这方面的部分担忧，推动新西兰元触及两周高点。奥尔曾担任新西兰央行副总裁，还做过该央行的首席经济学家。

“奥尔在市场很有名气，”一位曾在1990年代与奥尔在新西兰央行货币政策委员会共事的前央行官员称。

新西兰元兑美元NZD=D4周一晚触及0.6930美元，周二仍在该位附近交投，约报0.6929美元。

新西兰元是全球交易量第11大货币，自9月大选以来已经下滑近6%。

“外界认为他做事沉稳，”OM Financial驻惠灵顿经纪商Stuart Ive称。

奥尔在2007年加入新西兰养老金基金(New Zealand Super Fund)之前曾在央行副总裁职位上任职四年。他将在3月27日接替斯宾塞出任央行总裁。

新西兰财政部长罗伯逊(Grant Robertson)周一表示，调整央行使命的法律在3月之前可能还不会生效，但他与奥尔之间将“以一种同改革方向一致的方式，寻求”政策目标的统一。

今年11月罗伯逊曾对路透表示，除通胀外，是否愿意将提高就业作为工作侧重点，这将是央行选择的下任总裁能否被接受的关键。

“央行董事长曾向我担保，奥尔先生可以这么做，他将能够为董事会很好地管理这个变动时期，我接受了这些保证，”罗伯逊周一对记者表示。

奥尔除了在央行和私人银行界的背景之外，还被认为有很强的沟通技巧--这对央行总裁来说是个必要条件。(完)