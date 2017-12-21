新西兰监管机构阻止澳新银行将旗下UDC出售给中国海航

路透惠灵顿/悉尼12月21日 - 新西兰海外投资监管机构阻止了中国海航集团收购澳新银行(ANZ.AX)旗下汽车金融公司UDC Finance的交易，两家公司周四表示。这是新西兰新政府做出针对外国投资做出的首个重大决定。

澳新银行拟以4.6亿美元出售UDC的交易是在近一年前达成的，该银行原本指望拿这笔收入来增加资本。UDC是新西兰最大的非银行贷款机构。

海航发言人表示，新西兰海外投资办公室(Overseas Investment Office)的决定与批准海航和其他中国投资的全球其他监管机构的立场不一致。

“当前与外国投资相关的新西兰政治环境将严重影响我们下一步行动的决心，”这位发言人在声明中称。

这项裁决是新政府上台后对外国投资做出的第一个重大决定。工党10月与彼得斯(Winston Peters)领导的新西兰第一党组成执政联盟。

向来中间偏左的工党与民族主义挂帅的新西兰第一党的结盟，象征之前敞开大门的投资政策骤然转向。

目前担任副总理的彼得斯今年稍早曾表示，他希望这笔交易被挡下。

新西兰海外投资办公室(Overseas Investment Office，OIO)指出，驳回的理由是海航集团的所有权结构不明。

“根据所提供有关所有权与控制权益的信息，OIO无法确认相关的海外人士是何许人，”OIO政策副执行长Lisa Barrett在声明中表示。(完)