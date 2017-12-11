日本建商大林组遭检方搜查 股价大跌

路透东京12月11日 - 日本四大建设企业之一的大林组(1802.T)周一表示，公司因涉嫌“欺骗性妨碍业务”，遭东京检察官搜查办公室；大林组股价一度下跌8%。

周末当地媒体报导称，大林组因在一磁悬浮列车项目相关合同竞标中涉嫌舞弊，正遭到调查。

路透接洽该公司时，大林组对指控不予置评，也未说明遭调查一事。

在汽车和钢铁等制造业爆发一连串不合规丑闻后，日本企业文化问题愈来愈受到注意。

日经新闻报导称，检方正在调查一项合同的竞标过程；大林组、户田建设(1860.T)和JR东海(9022.T)一个下属部门组建的合资公司通过此次竞标赢得了一条隧道紧急出口的承建工程合约。

日经新闻报导称，由大林组、前田建设(1824.T)和JR东海下属部门所赢得的另一项合同的竞标过程亦受到调查。

报导称，大林组的一名执行副总裁在受调查人员之列。大林组发言人未予置评。

JR东海、户田建设和前田建设的代表告诉路透，检方尚未联系他们。

鹿岛建设(1812.T)是另一家亦卷入磁悬浮列车项目的“四大”建商。公司发言人称，员工自愿接受了检方侦讯。

尚未立即联系到东京地检署的代表置评。

大林组股价周一收低7%，市值约9,960亿日圆(87.7亿美元)。

鹿岛建设和户田股价分别收低4%左右，前田跌约2%，JR东海下滑1%左右。日经指数收高0.6%。(完)