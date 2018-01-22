今年中国股票潜在回报仅单位数 需适时“轮动”--新加坡银行

路透香港1月22日 - 华侨银行(OCBC.SI)的私人银行分支--新加坡银行称，预计今年整体中国股票的潜在回报为单位数，个别板块如消费等仍具投资价值，投资者需适时作出“轮动”（rotation）。

新加坡银行中国股票策略师霍慧敏上周五接受访问时称，香港股市升浪延续至2018年初，尽管已经累积了不少升幅，个别板块仍具有投资价值，包括消费、环球以及科技。

“我们对中国股票的评级为‘中性’，反映今年整体潜在回报为单位数。”她说，“不过，我们拜访了很多公司和行业分析师，发现下半年企业活动比预期好，大家都在等待今季财务数据及指引出炉，以决定盈利预估调升空间。”

包含大型国企股（H股）的香港恒生指数.HSI在2017年累计涨36%，踏入2018年再涨近8%；反映H股表现的恒生国企指数.HSCE由年初至今累计涨近13%，反映离岸中国股票的MSCI中国指数亦升近10%。这些指数均继续跑赢中国A股市场和环球主要股市。

霍慧敏认为，今年投资者需要注意“轮动”，因企业盈利增速未必足以支持估值扩张，尤其是今年股市升幅主要由企业盈利拉动多于估值扩张，市场焦点将更集中于业绩数据。

她说，“与其去追逐一些估值已经很高、盈利前景尚未清晰的股票，投资者可考虑一些相对落后或被忽略的板块，今年大家还可能关注新股市场，尤其是当中包含一些可带来高盈利增长的新经济及金融科技。”

该行看好科技股的中长期表现，因龙头企业正在培育的新业务仍需要一些时间才能变现（monetisation）；短期而言，科技股的价值已反映在其股价之上，若有回调便是吸纳机会。

霍慧敏特别提到，看好中国龙头电讯商在公共云（public cloud）的发展，因为参考美国IT行业，相信中国的云端基建业务在1-2年内可以达至收支平衡。

另外，新加坡银行预期，2018年中国国内生产总值（GDP）增速6.3%，低于2017年的6.9%但仍稳健；整体企业盈利增长15%，其中金融板块增长8%好于去年，科技板块增长25%则低于去年的40-50%。人民币兑美元12个月后轻微贬值至6.8。（完）